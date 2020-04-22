“霍根女婿”向韩国表达谢意，称“欠韩国一个大人情”. April. 22, 2020 07:35. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 以“韩国女婿”出名的美国马里兰州州长拉里•霍根(64岁)20日(当地时间)表示：“从韩国那里确保了可以筛查50万次新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)的检查设备。”对此，唐纳德•特朗普总统表示，执政党共和党所属霍根州长购买韩国产装备让特朗普政府的新冠肺炎防疫应对努力退色，并表达了强烈的不满情绪。 霍根州长在州都安纳波利斯召开记者会表示：“马里兰州欠韩国一个大大的人情。真心感谢帮助我们与看不见的敌人战斗的韩国。”他向代表韩国政府出席的韩国驻美大使馆公共外交公使洪锡仁低头，用韩语说“谢谢”。此次购买与特朗普总统向文在寅总统要求，美国联邦政府确保的75万个诊断设备无关。 首都华盛顿附近的马里兰州，605万人口中有1.3万人以上感染了新冠肺炎病毒。虽然患者在迅速增加，但到目前为止进行的检查只有7万件。霍根州长也担心地说：“马里兰州可能成为(美国最大的受灾地区)第二个纽约。”州政府方面期待，通过确保韩国产诊断设备，可以快速进行检测。韩国产的装备18日抵达华盛顿国际机场时，霍根州长夫妇亲自前往机场接待。 CNN报道说，霍根州长的韩裔配偶柳美女士(61岁)在购买过程中亲自与韩国企业交涉，起到了很大作用。霍根州长也称赞道：“妻子是作战的冠军。”出生于全南罗州的柳美女士在第一次婚姻中生下了三个女儿，并于1994年来到了美国。离婚后担任画家，2004年她与霍根州长结婚。霍根州长在民主党支持率较高的马里兰州以共和党人的身份当选，从2015年1月开始领导马里兰州。 特朗普总统当天在白宫举行的记者招待会上说，一些州长不太理解联邦政府的政策，他说：“如果霍根州长先联系了副总统麦克•彭斯，那么确保检查机构所需的钱就可以省下来。”霍根州长立即向CNN反驳说：“特朗普政府之前反复说州政府应该自己制定对策。”从去年7月开始担任州长联合会议长的霍根州长19日也批评说：“总统说州长们没有尽职尽责的发言是绝对的谎言。”

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