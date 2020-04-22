贝多芬和奉俊昊的共同点？. April. 22, 2020 07:35. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “贝多芬每天喝的咖啡量是多少？” “准确地数了数，60颗（咖啡豆）！” 今年是古典音乐的集大成者路德维希•凡•贝多芬(1770~1827年)诞辰250周年。最近，京畿道文化殿堂改名为京畿艺术中心，并推出了视频系列，该作品不像贝多芬的表情那样严肃，有时甚至让人捧腹大笑，了解他的艺术世界。由京畿艺术中心媒体创作所制作的正规节目《京畿必浦有(音)》的第一个系列“贝多芬和咖啡”。该节目通过YouTube频道“嗷！京畿艺术中心'(www.youtube.com/user/iloveggac)”每周公开。 演出人员共有三人。京畿道艺术中心崔钟赫PD和京畿交响乐团副指挥郑娜拉、音乐评论家卢胜林将以每周一次共25篇影像来观察贝多芬的家庭经历和影响力。在这里他们将以问答方式解开从序篇《咖啡狂人贝多芬》到21日更新的第四集《世纪对决! 莫扎特vs贝多芬》等5篇影像传达的主要疑问。 Q: 有传闻说贝多芬是私生子，有这回事吗？ A: 因为父亲是没有什么才华的音乐家，突然出现了天才的儿子，所以才会有这样的说法。 贝多芬自己也享受那样的谣言，但因为担心母亲的名誉，最后没有声张出去。 Q: 听说贝多芬的父亲是个酒鬼.... A: 贝多芬的爷爷是做酿酒厂的，来自于家传。贝多芬的奶奶也死于酒精依赖症，贝多芬也因肝硬化糟蹋坏了身体。当时，莱茵河周边的葡萄酒很有名，即使像水一样喝葡萄酒，人们也会容忍。 Q: 他的父亲是否像传闻中那样虐待贝多芬？ A: 从周围人的证言来看是这样的。贝多芬还被关在地下室里。但就当时的教育惯例而言，很难说严重。对于贝多芬的教育，父亲让(约翰)理性地做出了最好的选择。 Q: 贝多芬的艺术理想与奉俊昊导演相似吗？ A: 贝多芬曾说“所谓好的音乐，就是极端个人的无限表现”。这让人联想到奉俊昊导演(曾引用马丁•斯科赛斯的)“最个人的东西就是最有创意的东西”的话。 Q: 贝多芬是如何评价莫扎特的？ A: 在演奏会上，贝多芬经常演奏莫扎特的作品，并写以他为主题的变奏曲等，表达了尊敬之情，但在私下他却常对周围人说：“莫扎特的音乐就切成一小块一小块的。不是我的取向。” 以后还有20多篇这样的话题。除了三人丰富的口才外，用韩文利用郑指挥的圆头“ᄋ”(이응)等巧妙的字幕也增加了趣味性。 崔PD表示：“虽然我制作并共享了简单的剧本，但是进入节目录制后会有很多和剧本不同的故事，会不知不觉间引发有趣的话题。”他说：“在结束贝多芬25集视频的播放后，将介绍古斯塔夫•马勒的音乐等话题。”

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