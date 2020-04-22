2020款现代Veloster N上市，搭载8挡湿式双离合变速器. April. 22, 2020 07:35. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 现代汽车21日推出了高性能车辆Veloster N的第二款车型“2020 Veloston N”，并正式开启销售。 Veloster N是2018年首次亮相的现代汽车的N型车。N车型是提升行驶能力的现代汽车高性能车型，也是国内首个高性能汽车品牌名称。2020款现代Veloster N在两年前的车型上增加了8挡湿式双离合器变速器(N DCT)。在现有的手动变速器中，采用了电动离合器启动装置“Actuator”，使驾驶者能够均匀使用自动变速器和手动变速器。 N DCT在离合器的启动过程中使用了油，大大提高了润滑性能和冷却性能，使它能够应对高扭矩的发动机。通过这些，2020款现代Veloston N汽油2.0涡轮增压发动机的最大功率可提升至275马力，最大扭矩可达36.0公斤/米。在静止状态下，百公里加速时间比手动变速器的配置短0.5秒，只需5.6秒。此外，该车还具备了，为增加驾驶乐趣，变速时强化加速感的“N Power Shift (NPS)”、自动实现符合行驶情况的变速的“N Track Sense Shift (NTS)”，以及在一定时间内提升发动机和变速箱最大性能的“N Grin Shift (NGS)”等功能。 此外，适用于跑车的头部支撑一体式运动凹被折椅“N Light Sports Bucket Seat”可作为选择配置添加。坐的地方使用了高级合成材料阿尔坎塔拉，提高了腰部侧面支撑部位(侧面螺栓)和大腿侧面部位的高度，即使在急剧的曲线行驶时，驾驶员也能以稳定的姿态投入行驶。 为了让驾驶员选择行驶功能，该车搭载在中控台上的“N Grin 控制系统”比以前有所改善。在功能启动或不具备启动条件时，将其浮在驾驶席仪表盘上，能让驾驶员立即了解车况。另外还配备了前方防撞辅助(FCA)、驾驶员注意警告(DAW)、车道跟随辅助(LFA)、车道保持辅助(LKA)、远光辅助(HBA)、盲点碰撞预警(BCW)、后方交叉碰撞警示(RCCW)等智能型安全技术。价格方面，从以1.5%的个别消费税为基准的2944万韩元起步。

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