愈演愈烈的“中国新冠疫情责任论”……默克尔：“中国应透明地予以公开”. April. 22, 2020 07:35. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 对于新冠疫情的扩散，“中国责任论”正在愈演愈烈。继美国之后，欧洲各国首脑也敦促中国明确查清瞒报新冠疫情的疑惑。 据路透社等媒体报道，德国总理默克尔20日表示：“中国政府应该透明地公开新冠病毒的起源和初期扩散。只有这样，全世界才能吸取教训，情况才会好转。”最近在德国，“新冠疫情中国责任论”还通过主流媒体《图片报》等媒体扩散开来。 法国总统马克龙17日接受《金融时报》采访时指出：“认为中国妥善地应对了（新冠疫情），这是天真的想法”，“正在发生我们不知道的事情。”英国外交大臣拉布16日在记者会上也表示，“有必要对病毒在中国是如何传播的进行彻底的分析”。 欧洲与美国不同，在新冠疫情上一直克制对中国的批评。这是因为2017年特朗普总统就任后，随着与美国的关系逐渐疏远，欧洲对中国的依赖度也随之增加。对于欧洲基调的改变，美国外交专业媒体《外交政策》表示：“中国公布的有关新冠疫情的数据失去了信任。以此为基础制定的各国新冠疫情对策也是错误的。”中国没有明确地表明新冠疫情发病时间和累计死亡人数等，因此曾引起不信任。 新冠疫情在本国暴发后还宣传本国体制，贬低其他国家的做法也引起了反感。近日，中国驻法大使在其网站上发表文章《西欧应对新冠疫情行动迟缓》，遭到法国政府的抗议。也有人指出，中国打着人道主义的旗号支援医疗物品，有意挑起欧盟的分裂。部分人还怀疑中国在西方社会散布假新闻。 也有分析认为，为了唤起国内舆论，一些国家将矛头转向了中国。包括美国在内，法国、德国、英国等国的新冠疫情死亡人数达数万人，损失巨大。《金融时报》报道说：“西方政客攻击北京，避免自己的失败，同时分散批评对象。” 随着对中国的批评扩散到全世界，一直拥护中国的世界卫生组织陷入了尴尬的立场。世卫组织总干事谭德塞20日在瑞士日内瓦总部的新闻发布会上强调：“我们从未向美国隐瞒（任何信息）。”

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