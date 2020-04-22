“金正恩手术、病危”传闻……动摇韩半岛的“金正恩风险”. April. 22, 2020 07:35. by 韩相俊记者、华盛顿=常驻记者 金正安 alwaysj@donga.com,jkim@donga.com. 随着朝鲜国务委员会委员长金正恩不久前接受手术后病危的“健康异常说”扩散，韩半岛局势动荡不安。美国媒体援引美国政府相关人士的话报道说，捕捉到金正日病危的谍报，消息传开后，青瓦台首先表示，“没有发现朝鲜内部有特殊动向”，出面予以否认。 美国有线电视新闻网（CNN）当地时间20日报道称：“美国政府正在关注金正恩接受手术后陷入病危（grave danger）的情报。”该电视台还援引另一名美国官员的话报道说：“虽然对金正恩健康的忧虑具有可信性，但很难评价其严重程度。”彭博社也报道说：“美国政府接到金正恩上周接受心血管手术后病情严重的情报，正在努力掌握细节”，“白宫也收到了相关报告。” 金正恩在11日主持劳动党政治局会议后，10天来一直没有在公开场合露面。特别是，他甚至没有参加其爷爷金日成主席的生日4月15日（太阳节）活动，因此出现了健康异常的传闻。韩国国内专门报道朝鲜消息的媒体《每日NK》援引朝鲜内部消息人士的话报道说，金正恩12日在平安北道妙香山地区的诊所接受了心血管手术。 对此，青瓦台表示：“关于金正恩委员长健康异常的传闻，没有可以确认的内容”，“截至目前，还没有发现朝鲜内部任何异常动向。”青瓦台直接出面阻止了金正恩健康异常传闻的扩散。青瓦台高层相关人士表示：“据我们掌握的情况，金正恩委员长目前滞留在地方上”，“但不是妙香山地区。”该相关人士补充说：“朝鲜军方等任何组织都没有出现紧急警戒等特别的动向”，“没有可用来证明证明健康异常传闻的特别动向。”据青瓦台和情报部门掌握的情况，目前金正恩停留在距离平壤200公里的元山。 青瓦台和白宫20日通过情报渠道共享了有关金正恩动向的情报，但是对金正恩状态的判断并不完全一致。一名熟悉朝鲜情况的消息人士表示：“金正恩可能接受了某种手术，但这一情况也不确定。”中国北京的一名外交消息人士表示：“尚未掌握金正恩病危的动向”，“我认为，在华朝鲜人中间也没有异常动向。”

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