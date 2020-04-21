备战个人最后一届奥运会的女子最高龄选手朴娜莉. April. 21, 2020 07:40. by 金培中 wanted@donga.com. “如果一天懒于运动，年龄大了，状态一下子就会掉下来(笑)。” 受到克服新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)疫情影响，大部分训练设施都关门停业，因此很难进行正常的“运动员”生活。游泳选手朴娜莉(32岁•全北体育会)也是如此。每天上午进行2小时左右的体能训练后，下午来到首尔等首都圈的游泳馆，再次在水中进行2小时左右的训练。周末还会登山。但是，为了不落后于年轻选手，与平时训练6小时以上的时期相比，还是有些不足。 朴娜莉的“训练中毒”是有其自身原因的。在高中1年级时的2004年，参加雅典奥运会200米个人混合泳比赛并被称为“第二个崔允喜”的朴娜莉立即被遗忘。原因是伤病。2011年以后，在国家队的名单中很难找到她的名字。 坚持锻炼身体，等待时机的她，在30岁的2018年迎来了机会。在当年的全国体育大会上，自2011年以后，时隔7年她再次夺得了个人项目(200米自由式)的冠军。乘势在第二年的国家代表选拔赛上戴上太极徽章，时隔8年再次以国家代表(女子800米接力)的身份参加了光州世界游泳锦标赛。朴娜莉、崔正敏(22岁•全北体育会)、郑贤英(15岁•巨济古县中学)、赵贤珠(20岁•蔚山市政府)四人搭档的女子800米接力韩国代表队在决赛中排名第12位，获得了东京奥运会参赛资格。国际大赛经验丰富的朴娜莉向没有接力泳经验的妹妹们传授经验，起到了很大作用。为了阔别16年的奥运征程，大姐姐已经先向前迈了一步，妹妹们决心：“向这位成员学习！” “去年12月和正敏、贤英一起在济州岛进行了训练。技术比世界锦标赛那时更好了。如果再次组队，貌似只要我做好就可以了。哈哈。” 世界锦标赛当时，她是韩国游泳年龄最大的国家代表，现在也是“年龄最大的女子注册选手”。梦想成为体育行政家，同时学业并行(首尔大学体育教育系4年级)的她最近被年轻选手当作榜样。 在东京奥运会上，她的目标是除了给4个人参赛机会的接力选手外，还要参加主要项目200米自由泳个人赛。要想实现梦想，必须在国家代表选拔赛上获得第一名。按照我们国家的年龄算法，明年朴娜莉就要34岁。虽然不容易，但是知道身体管理的重要性，所以决心不放松训练。由于世锦赛后一段时间状态骤降，所以她认为，推迟奥运会一年对自己来说反而是一次很好的机会。 “小时候我产生过那样的错觉，认为成为国家代表选手是很容易的事情。但随着岁月的流逝，我明白了如果没有刻苦的努力是很难的。有了更多的时间准备，我希望自己能够练好身体，不留下遗憾，去参加最后的奥运会。” 从上午开始下雨的19日，她送来了在首尔芦原区佛岩山山顶拍摄的“打卡照片”。个人最后一届奥运会的备战工作今天也一如既往地进行着。

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