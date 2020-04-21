移交国会的灾难支援金……增加国家债务，100%发放是不合理的. April. 21, 2020 07:40. . 随着国会正式启动第20届临时国会，为支付紧急灾难支援金的补充预算案进入了审议阶段。议会选举结束后的16日，政府在国务会议上表决了向低收入70%的家庭最多发放100万韩元紧急灾难支援金的方案，并提交给了国会。但是执政的共同民主党主张扩大发放给全体国民，引发了争议。在野的未来统合党在国会选举时要求给每个国民50万韩元，但是最近出现了要重新考虑的主张，因此未能确定立场。 之于紧急灾难支援金，当初企划财政部考虑到国家的财政状况，制定了给低收入50%的家庭的方案，但是共同民主党强力推进到扩大为70%，并落实了这一方案。但是执政党在选举前后又提出了将比例提高到100%的方案。面对新冠疫情灾难，全国人民承受着物质上、精神上的痛苦和不便，在这样的情况下，每一个公民都有资格和理由获得支援金。给所有家庭提供灾难支援金的方案还具有一个优点，可以减少筛选工作所需的时间和行政费用。 但在无法确定国内外新冠疫情发展方向的情况下，不能浪费国家财力。政府原计划通过调整政府支出和地方费用等筹集9.7万亿韩元的灾难支援金，但如果扩大为向全体国民，就需要13万亿韩元以上。如果因新冠疫情而无法使用的支出难以进一步调整，则只能发行赤字国债。遵守朝野政党在选举时向国民做出的承诺固然重要，但考虑到国家财政状况，还是按照当初政府的方案支付比较好。如果可以按照国务总理丁世均的提议，面向全体国民发放，但是对高收入者以后可以用税金回收的话，可以成为同时满足迅速性和财政健全性的方案，但是其实际回收方案和眼下的财源筹集手段应该更加明确。 3月份就业人数减少近20万人，临时停职人数暴增至160万人，新冠疫情引发的经济冲击越来越大。因为，诸如既要为失去工作也没有雇用保险而处于死角地带的日薪劳动者和特殊劳动者提供支援，还要为因消费和生产瘫痪而日益困难的中小大企业的雇佣者们提供保护等等，需要财政的地方不止一两处。 有保健专家甚至预测，新冠疫情会在冬季或者明年第二次大流行。考虑到今后可能会出现第二次、第三次经济冲击，应该保留财政余力。相比围绕政府准备的方案反复争论，不如就算方案不完善也要迅速发放更为重要。

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