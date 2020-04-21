萨拉热窝的枪声. April. 21, 2020 07:40. by 金成景记者 tjdrud0306@donga.com. 1914年6月28日，奥地利帝位继承人弗朗茨·斐迪南大公和妻子索菲亚访问波黑首都萨拉热窝。大公夫妇完全没有察觉波斯尼亚和塞尔维亚复杂的国内局势和暗杀阴谋。不，虽然有谍报，但他们并不相信。理由是来到萨拉热窝之前访问的地方，都受到了当地居民的热情迎接。夫妇俩没有保镖，在传统市场散步，相信这种气氛在萨拉热窝也会延续下去。 第一次尝试是暗杀犯投掷的炸弹，它越过了大公夫妇乘坐的汽车，或者因为司机发现炸弹后踩了油门，在后面的车里爆炸。爆炸产生了伤员。大公似乎受到了冲击，也有些胆怯，但似乎认为应该以坚毅战胜。他说要改变行程，去医院慰问伤员。索菲亚也在大公的勇气下坚持同行。 当天的警卫工作非常糟糕，甚至被载入史册。事故连发，让人不禁怀疑他们是不是阴谋参与者。几经周折，大公的车在最后一个暗杀犯，也是最为矮小、身体患病将死，但属于最佳射手、真正的杀手加弗利洛·普林西普面前停了下来。他只发开了两枪，其中一发切断了大公的颈部静脉，一发打断了索菲亚的胃肠动脉。 虽然这是暗杀犯们没有想到的结果，但由此引发了夺走了1000多万条生命的第一次世界大战。但是塞尔维亚等国却没有参与第一次世界大战。这场暗杀行动的背景是塞尔维亚、波斯尼亚、科索沃等地区的复杂局势，经过近百年的搁置，在20世纪结束时又爆发成为被认为是最严重内战的南斯拉夫与科索沃内战。人类真的聪明吗？通过历史吸取教训，高等教育是否在传递解决自身问题的智慧？萨拉热窝的枪声说并非如此。只是为了防止整个社会被谁也无法控制的激流所席卷而挣扎而已。 历史学家

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