今年鞋业界的流行趋势，请记住“四方形”. April. 21, 2020 07:40. by 朴善熙记者 teller@donga.com. 如果正在为适合逐渐变暖的天气的新鞋子而苦恼的话，今年让我们记住“四方形 (square)”吧。无论是鞋头还是鞋跟，边角(Edge)都清晰可见的四方形是近期鞋业界的主要趋势。博格认为，今年最值得注意的趋势之一就是这个“四方形”，同时让人们记住“具有裁剪得很锋利的几何四方形鞋头、四角跟的皮鞋”。 与鞋子相嫁接的四方形，既给人以上世纪90年代风的复古感觉。又同时传递着简单、面向未来的感性，在这一点上，其有着奇妙的魅力。特别是鞋头呈四方形的“方头(Square Toe)”是今年流行的核心。Toe意指鞋尖。虽然也有边角圆润的“圆方头”，但本季的流行趋势是边角尽量保持平整的四方形。 这种独特的设计可能因人而异，但真正走上流行轨道，宝缇嘉(BottegaVeneta)功不可没。新聘请的创意总监丹尼尔•李在出道秀的2019年秋冬时装秀上集中展示了方头鞋，从此开始受到时尚潮人的关注。 今年春夏时节，巴黎世家(Balenciaga)、伊夫圣洛朗等多家豪华品牌也加入其中，版图一下子变大了很多。包括靴子、浅口鞋、凉鞋、豆豆鞋、运动鞋和拖鞋等领域，正在引进方头鞋。以几何形状的包包设计出名的荷兰品牌万德勒(Wandler)，也以四方形、五边形等图形花纹突出的方头鞋，成为这一领域的新兴强者。 方头造型如何设计，不仅给人简单干练的感觉，还能给人粗犷的感觉。鞋子种类繁多，选择余地大。与衣服搭配穿着舒适也是优点。雷切尔考克斯组长李恩惠表示：“四方形能与任何风格都很搭。搭配休闲上衣、浅色牛仔裤或百慕大裤子，给人以干练的感觉。” 可以随意选择的是中等高度的高跟鞋。业界预测称，既能体现格式，又能营造舒适氛围的“mule(后跟打通的鞋)”形态将会受到欢迎。90年代款式，带有圆脚环或大脚趾和第二根脚趾间有带子的平底凉鞋也多出现在春夏T台上。 也不一定鞋头都得是方的。随着高厚的平台高跟鞋的流行和四方形的结合，今年将会流行一种大胆的风格，即比起轻薄的鞋跟，粗犷的四角鞋跟会原封不动地呈现在人们面前。像图形一样稳重的高跟鞋顾名思义“从头到脚”都彰显着时尚感。

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