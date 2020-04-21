T.Cast宣布“向内容事业投资1000亿韩元”. April. 21, 2020 07:40. by 孫宅均 sohn@donga.com. T.Cast(代表姜信雄)20日表示，将对自行开发的内容事业投入1000亿韩元以上。T.Cast拥有E频道、大银幕、FashionN、CineF等10个频道和艺术电影院CineCube。 T.Cast从今年年初开始引进了赵书允CP、齐英宰、李炳赫、田世界、李智善、方贤英等PD，新设了制作局。赵CP曾执导过MBC综艺节目《我们结婚了》、《Radio Star》等优秀节目。制作局计划今年首次推出自制节目，将展示复古大众音乐的《Top Goal Rhapsody：K-Pop也能翻译吗？》 CH view将推出讲述海边生活故事的《奔向大海的男人》。FashionN将于下月推出讲述社交网络服务(SNS)Influencer们生活的“In Starlive第三季”。

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