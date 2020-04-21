全球知名学者集思广益 共同探讨新冠肺炎病毒应对方案. April. 21, 2020 07:40. by 池明勳 mhjee@donga.com. 保健、经济、教育等各领域的全球知名学者们为了克服新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)的全球大流行(Pandemic)，以及在以后变化的环境中摸索多种应对方案，碰头研究对策。 KAIST20日表示，将从22日上午9点开始在大田总院学术文化馆5楼的郑根谟会议厅举行“旨在克服新冠肺炎疫情的全球合作方案”国际论坛，会议时长3小时零15分钟。主管活动的KAIST全球战略研究所所长金正浩(音)表示：“这是第一次由国际性企业、团体和教育机关参与的‘后新冠肺炎时代全球合作方案’讨论。为响应保持社会距离，论坛将通过油管和NAVER TV进行直播。” 世界经济论坛世界健康与保健部门负责人阿尔诺•贝尔纳尔发表主旨演讲，介绍为克服新冠肺炎疫情而成立的世界经济论坛下属“新冠肺炎行动平台”。国际疫苗研究所事务总长杰罗姆•金介绍了旨在缩短开发新冠肺炎疫苗和治疗剂的国际社会合作方案，微软高等教育产业解决方案理事亚历山德罗•帕帕斯皮里迪斯介绍了新冠肺炎疫情引发的教育领域的变化和高等教育的革新事例。 KAIST人工智能(AI)大学院教授崔允在预测了适用于传染病初期探测、确诊、传播预测全过程的AI技术。国务总理丁世均通过祝词视频介绍了韩国政府成功防疫新冠肺炎疫情的事例。KAIST校长申成哲表示：“此次论坛可以为构建新冠肺炎和之后的世界新标准做出贡献。”美国布鲁金斯研究所环球教育中心所长瑞贝卡•温斯洛普和韩国帕斯特尔研究所所长柳旺植等人将参加小组讨论。

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