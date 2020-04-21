被批“检查迟缓”的特朗普，这一次因急于恢复经济而“超速检查”. April. 21, 2020 07:41. by 朴湧 parky@donga.com. 美国特朗普政府允许出售未经事先检查的新冠病毒抗体检测工具，要求尽早实现经济正常化。尽管人们对检查的可信度及新冠疫情再次扩散的忧虑日益增加，但政府却一味地高呼“扩大抗体检查”，引起了人们的担忧。新冠疫情初期，美国政府因检查迟缓而备受指责，但这次却因“超速检查”而成为众矢之的。 ○市场销售的90种工具中只有4种获得FDA批准 抗体检查不是判断是否感染了新冠病毒，而是判断是否形成了抗体等免疫系统。它是在新冠疫情平息后作为判断经济正常化时期及阶段的主要依据。不正确的检查结果很难判断谁具有了免疫力、有没有复发的危险。 据《华盛顿邮报》报道，美国食品和药物管理局（FDA）上个月中旬批准超过90种检查工具在市场上销售，以快速进行抗体检测。其中，得到FDA正式认可的企业只有4家。其余的只是厂商经过自检后通知FDA。 有人指出，尤其是刺破手指采集血液后在家中可以轻易判断出是否形成抗体的“快速检测器”存在很多问题，其售价为60至115美元。据悉，尤其是出现了不少虽然没有抗体也会判定产生抗体的案例。 在得克萨斯州拉雷多市对一些器械的可信度进行调查后发现，其准确率只有约20%得到验证。这与企业方面主张的超过90%的准确率不同。甚至在获得FDA批准的产品中也出现了5%的错误。需要经过实验室检验的更精巧的检测工具，难以立即大量生产来满足需求。 市场上的许多检测仪器主要产自中国和其他亚洲国家。《华盛顿邮报》指出，英国政府最近从中国进口了价值2000万美元的检测机构，但有相当一部分机构未能正常运作。美国公共卫生实验室协会的局长凯利·布罗布尔斯基指出：“如果做很多不正确的检查，比不做检查更糟糕。”世界卫生组织也劝告说：“有关新冠疫情的新检查器械最好只用于研究。” ○特朗普坚持“扩大抗体检查” 在这种情况下，特朗普总统仍不断施压，要求扩大检查范围。他在17日举行的记者招待会上说：“抗体检查将显示谁拥有出色和美丽的免疫力，从而支持我们使美国人重返工作岗位的努力。” 部分地方自治团体和企业也参与其中。纽约州州长安德鲁·科莫19日说：“检查得越多，经济就越开放。将从本周开始进行大规模抗体检查。”纽约州计划本周对3000人进行检查后，将其增加到每天最多10万人。据《纽约时报》报道，拉雷多市也已经对2万名居民完成了检查。 美国职业棒球大联盟（MLB）事务处和选手们也决定近期接受检查。高盛、推特等大企业和美国职业篮球协会（NBA）等也在考虑引进抗体检查。最近接受检查的加州广告公司主管迪恩·卡拉斯说：“如果我知道我有抗体，我可能会在外面变得更勇敢一些。”

한국어