韩国重新推进东部海岸南北铁路连接项目，政府“免除可行性调查”. April. 21, 2020 07:41. by 黃仁贊 hic@donga.com. 韩国政府20日正式宣布重新推进南北铁路连接事业。继韩美首脑在两天前的通话中就对朝鲜人道主义援助达成共识后，韩国政府又强调连接南北铁路的决心，朝鲜是否会回应韩美接连发出的对话信号备受关注。 韩国统一部当天表示：“23日将举行第313次南北交流合作促进协议会，计划对批准‘东海北部线江陵~猪津铁路建设事业’作为南北交流合作项目的问题进行讨论，并由此创造免除可行性调查等提前开工的条件。”可行性调查必须满足经济效益等多项评估标准，但如果被指定为南北交流合作项目，则可以根据国家财政法免除可行性调查，能够尽快推进项目。南北交流合作促进协议会之前主要以书面协商的方式举行，但此次计划将由统一部长金炼铁亲自主持面对面会议，强调推进工作。 此次研究的项目区间为江陵至猪津的路线，总长110.9公里。将采取单线而非复线的方式。总工程期为7年，预计工程费用约为2.3490万亿韩元。江陵至釜山区间目前已经连接，如果这一区间连接起来，朝鲜境内区间整修后，可以从釜山出发，沿铁路经由朝鲜、中国、俄罗斯到达英国伦敦。 连接南北铁路是文在寅政府构想的“韩半岛新经济构想”的基本基础，也是两年前《4·27板门店宣言》中的协议事项。南北双方2018年12月26日在朝鲜开城板门站举行了连接南北铁路和公路的开工仪式，但第二年朝美首脑在河内谈判破裂后，一直没有取得进展。韩国统一部发言人吕相基表示：“据我们判断，东海北部线项目在之前达成协议的铁路和公路连接项目的执行层面的基础上，还对促进（相关）地区的经济也会有很大的帮助。” 随着韩国政府重新推进南北铁路连接，朝鲜是否会对南北、朝美对话重新表现出兴趣备受关注。朝鲜劳动党第一副部长金与正为了观看2018年2月平昌冬奥会开幕式，还乘坐过江陵线高速列车（KTX）。朝鲜国务委员会委员长金正恩在当年4月27日举行的韩朝首脑会谈上曾表示：“去过平昌冬奥会的人说平昌高速列车很好。”因此有分析认为，韩美首脑在18日的通话中强调了有关新冠疫情等的对朝人道主义援助意向，接着韩国政府在连接韩朝铁路方面采取了“行动”，这可能成为引导朝鲜回到谈判桌前的诱导之策。 韩国政府将在4·27会谈两周年的27日上午，在江原高城郡猪津站举行由统一部和国土交通部主办的“推进东海北部线纪念仪式”。包括统一部长金炼铁、国土交通部长金贤美、江原道知事崔文洵等中央政府、地方政府及相关团体负责人等150多人将参加纪念活动，并举行祈愿连接南北铁路的表演、纪念仪式等活动。 也有人认为，在4·15国会选举执政党取得压倒性胜利后，政府可能立即对朝鲜发动了攻势。对此，统一部相关人士表示：“东海北部线的连接事业，是政府从数年前开始就一直讨论的问题，铁路连接纪念活动也是作为4·27会谈两周年的相关活动，很久以前开始准备的。”

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