汽车、航空等主力产业面临危机……如果支援迟迟不到，整个经济将会动摇. April. 20, 2020 07:38. . 据预测，国内5家整车企业4月份的出口数量将比去年同期下降43%。这标志着新冠疫情的冲击开始全面显现。随着汽车等基础产业的损失日益明显，政府决定在本周举行的第五次非常经济会议上讨论支样产业支援对策。一旦落后，即使投入巨大的时间和努力，也很难恢复全球竞争力，这就是支样产业。前后方关联效果显著，对就业的影响也很大。 据韩国汽车产业联合会估算，现代汽车去年4月的出口量为9万辆，今年4月将减少到5.5万辆，起亚汽车也将从8万辆减少到4.6万辆。这意味着，国内生产汽车的60%是出口的，无论内需如何支撑，销售额都将丢掉三分之一。据汽车业界推算，为防止整个汽车产业的连锁破产，需要32.8万亿韩元。第一季度连一艘主力船舶液化天然气船都没有接到订单的造船业、石油化学等其他主力企业也陷入了流动性不足的困境。 国际航线乘客减少超过90%的航空业界已经处于昏迷状态。大韩航空公司每月的客运收入减少6000亿韩元，1.9万名国内职员中有70%进入了轮休状态。但是，在对廉价航空公司提供3000亿韩元支付担保后，政府没有出台追加对策。美国政府已经承诺，将直接向美国航空业提供超过30万亿韩元的援助。 据悉，政府将于本周推出的支援政策中，政府保障20万亿韩元规模的公司债务的方案正在被重点讨论。即，在重新发行到期的公司债券时，由政府提供支付担保。虽然这会对因信用等级下降而遭受流动性不足的企业带来很大的帮助，但是其规模是否足以支撑整个支柱产业还是个疑问。 不少人指出，政府推迟对支柱产业的援助政策是因为政治日程的影响。有一种说法是，担心如果支援财阀运营的企业会引发特惠是非，政府内部议事决定因而被推迟。但这不该是用政治逻辑来看待的问题。为了守护在海外展开竞争的企业，现在就应该出台迅速、果断的对策。虽然考虑给分担大股东痛苦的努力等支援政策附加什么条件是必要的，但是不能因为犹豫不决而错失黄金时间。

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