谁是刷新老旧保守的新人物？. April. 20, 2020 07:38. by 朴济均 记者 phark@donga.com. 骰子已经扔出。以创纪录的压倒性胜利，文在寅政权一下子有了力量。但是对于文在寅总统个人来说，果真如此吗？我的想法不是。因为，历届任何一位总统都无法避免的五年单一任期制车轮，呼地一下滚到了文在寅总统面前。 五年单任的总统在执政后半期举行的议会选举将踩下“跛脚鸭”现象（任期末权力分散现象）的加速踏板。因为无论胜负，随着朝野两党新阵容的形成，一直以来处于迷雾之中的未来权力的轮廓逐渐浮出水面。从金泳三、金大中、李明博、朴槿惠执政后半期的1996年、2000年、2012年、2016年，打从议会选举起，总统的权力开始从指缝间像沙子一样漏掉。 实际上的时间也不多了。下届总统选举日是2022年3月9日，离大选只剩下不到两年。正如历届政权末期一样，从明年初开始，政局将无法控制地陷入大选局面。文在寅总统能够正常工作的时间也就到今年年底为止。 文在寅总统曾在卢武铉前总统的旁边亲眼目睹了“跛脚鸭”。所以他会深知自己也无法逃避“跛脚鸭”的宿命。因此，不免让人担心，出于已没有多少时间工作的急迫感，他为了今年内在南北和解、密切对华关系、所谓的检察改革和更换主流势力等宿愿事业上取得成果而用力过猛。 这是总统对执政党取得压倒性胜利的一声。“将相信国民，大胆前进。”希望那句话不专断独行的扳机。最重要的是，文在寅总统要警惕说不定是议会选举胜利壮大的Hubris（当权者的傲慢）。因为我们已经看过了太多当权者因为傲慢而在任期末期或之后陷入桎梏的样子。 文在寅总统乃至文在寅政权都有不可傲慢的决定性理由。在此次议会选举的选区选举中，共同民主党获得163席，未来统合党获得将进总议席数一半的84席。但是在全国253个选区总得票率中，民主党为49.9%，统合党为41.4%，只有8.5个百分点的差距。在许多激烈竞争地区，民主党候选人以微弱优势获胜，从而引发了这种现象。 比例代表政党的得票率也差不多。泛进步阵营只有50%多一点，泛保守阵营只有40%多一点，相差10个百分点左右。也就是说，保守政治势力虽然已经溃败，但保守选票并没有被毁灭。文在寅政权应该铭记目前约有40%的批判性国民的存在，去面对日后的国政。 尽管如此，本应在现场直接进行牵制的保守政治却崩溃了。即使不是这样，保守政治还是太老旧了。在选举中投票给未来统合党候选人的很多人不是因为该党好，而是因为讨厌政权的暴走。 共同民主党在公推中，青瓦台出身的“文周围人士”、亲文·亲曹国倾向的青年和企业家、法官、警察出身等都进行了大换血。统合党有过什么大换血吗？在观看开票节目时，很多人在想，这样的旧政治人物也得到了未来统合党的公推吗？其中虽然也有人因为选区选票非常有利而当选，但那只是刻画了在首都圈未来统合党的老旧形象。 更何况，随着选举临近，未来统合党变得更为急躁，聘请了80岁的金钟仁担任总选举对策委员长，在选举惨败后，还要委任他为紧急对策委员长。甚至还有其他党的代表（党首）安哲秀也被提名为紧急对策委员长的候选人。再加上去年大选惨败的主角、无党派当选者洪准杓也早已表现出“重新加入未来统合党后挑战大选”的意向。这到底是什么？ 破成那样还不明白吗？此次议会选举的信息已不言自明。相比未来统合党的政策和展望，人们更加讨厌浑身散发着老朽气息的人物。不，应该说讨厌未来统合党本身吗？如果不彻底改变，就不会有未来。 要想做到这一点，首先应从紧急对策委员长开始树立引人注目的人物，在今年内培养在下届总统选举中能拉到中间选票的具有扩张性的大选候选人。值得庆幸的是，通过此次议会选举，终于可以洗却朴槿惠的残余影响。就是要培养告别弹劾历史、按照党名走向“未来”和“统合”的新人，他的生活中有故事、对30∼49一代和中间选票有号召力的崭新的大选候选人。只有这样，才能尽快整顿已经崩溃的保守政治。

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