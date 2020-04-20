金融委：放宽金融公司限制...市场资金供给能力最高可达394万亿韩元. April. 20, 2020 07:38. by 李建赫 gun@donga.com. 政府为了引导金融公司加大对因新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)而陷入困境的经济主体的支援，将暂时放宽流动性及健全性限制。政府期待，通过这些措施，资金供给能力最高将增至394万亿韩元。 金融委员会19日发表了上述内容的“金融管制灵活性方案”。首先，对银行放宽了今后30天内将会形成的纯现金流出额对比固有流动性资产比率的“流动性覆盖率(LCR)”限制。现行规定中，外汇LCR为80%，韩元和外汇合并为100%，但到今年9月为止，将分别降低到70%和85%。如果该比率下降，银行就有了追加利用资产的余地。 存贷比(存款与贷款的比率)限制也将在明年6月之前被放宽。银行原本应将存贷比调整到100%，但为了扩大对因新冠肺炎疫情经营上陷入困境的小工商业者的贷款，减少回收压力，银行决定即使违反存贷比在5%以内，也不会对其进行制裁。储蓄银行和相互金融组合也将适用存贷比放宽限制(10%)。同时，银行将降低风险权重，除房地产相关行业外，今年新增个体经营者贷款会更方便。 金融公司共同降低对证券市场稳定基金(证安基金)的风险加权值。通常情况下，对股票的风险加权值为300%，但证安基金采用100%的风险加权值，从而产生出资负担减小的效果。 政府预测，通过一揽子对策，金融公司的贷款余力将至少从206万亿韩元扩大到393.7万亿韩元。金融当局相关人士表示：“将通过免责、现场检查、为金融公司提供奖励等措施，引导金融公司积极向企业和小工商业者提供资金。” 对于政府的对策，金融圈虽然表示肯定，但也有人指出，因为是非常时期，所以为了贷款或资金供给，只能最大限度地进行风险评估。

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