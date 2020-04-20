“金正恩的迈巴赫”经由6个国家走私到平壤. April. 20, 2020 07:38. by 金艺允记者、韩基宰记者 yeah@donga.com,record@donga.com. 朝鲜国务委员会委员长金正恩使用的两辆“防弹迈巴赫”专车的走私路线被曝光。据推测，从意大利到荷兰、中国、日本、韩国、俄罗斯，8个月内经过6个国家，最后走私到了平壤。高级豪华轿车属于奢侈品，禁止对朝出口。 据“NK新闻”等外媒当地时间18日透露，联合国安理会下属的制裁朝鲜委员会正在对专家小组最终年度报告中朝鲜非法进口两辆德国梅赛德斯奔驰S600一事进行调查。该报告对去年7月美国“高级国防研究中心（C4ADS）”分析的内容予以了正式确认。 报告称，最早购买两辆迈巴赫轿车的是意大利车企。该企业2018年2月从德国工厂购入车辆，并注册到意大利。4个月后，这两辆车被装载至荷兰鹿特丹港。之后于8月底经过大阪港，9月抵达釜山港。 装载车辆的集装箱从釜山港被转装至多哥籍货船“DN5505”号，进入了俄罗斯的纳霍德卡港。纳霍德卡港的立场是DN5505号没有进港记录，但据制裁朝鲜委员会推测，DN5505号为躲避追踪关闭了自动识别装置（AIS），10月5日左右抵达纳霍德卡港。该委员会还在继续追踪其确切航线。就车辆从俄罗斯运送到朝鲜的过程，高级国防研究中心去年认为有可能通过高丽航空转移。 据悉，朝鲜去年从事安理会禁止的煤炭非法出口等，获得了数千亿韩元的收益。去年1∼8月，朝鲜至少非法出口370万吨煤炭，获得了3.7亿美元（约合4500亿韩元）规模的收益，同样也是制裁对象的河道疏浚沙也至少向中国出口100次，获得了2200万美元左右的收益。 朝鲜还违反了安理会规定每年进口精炼油不得超过50万桶的规定。根据报告，朝鲜去年1∼10月进口了最少143万桶、最多389万桶的炼油产品，远远超过了限制的限度。

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