抗疫慈善演唱会线上开唱，群星在各自家中唱治愈之歌. April. 20, 2020 07:39. by 崔智善 aurinko@donga.com. 席琳•迪翁、滚石乐队、碧昂丝、比莉•艾利什、泰勒•斯威夫特...... 19日(当地时间)，只要一听到名字就能知道的超级明星举行了祈愿克服新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)的线上群星演唱会。没有华丽的舞台表演，取而代之的是他们在各自家中低声唱起了治愈之歌。 当天举行的线上演唱会“One World：Together At Home”是由美国知名流行歌手Lady Gaga(34岁)提出的。其宗旨是鼓励冒着生命危险与新冠肺炎病毒对抗的医务人员，并设立应对基金。世界卫生组织(WHO)和慈善团体“世界公民(Global Citizen)”共同参与，演唱会得以成功举行。以1985年为筹集埃塞俄比亚难民救助基金而举行的“Live Aid”演唱会为例，该音乐会被称为“Corona Aid”。演唱会通过油管、推特等社交网络服务进行了免费直播。 在长达6个小时的演出中，110多位明星登场亮相。泰勒•斯威夫特、滚石乐队、比莉•艾利什和斯蒂比•温德等人在家中身穿家居服举行了一场“无观众音乐会”。BBC评价说：“明星们在自己家里唱歌的情景给被困的人们带来了快乐。” 演出中间还播放了韩国医疗团队的献礼视频。视频介绍说，多亏他们的献身，韩国最近进行了议会选举、准备职业棒球开幕等，情况正在改善。美国前总统夫人米歇尔•奥巴马、劳拉•布什和电视人奥普拉•温弗瑞等名人也发来视频讲话，表示“深切感谢医护人员的辛勤工作”。主办方表示，当天的演出共筹集到了1.27亿美元(约1545亿韩元)的善款。

한국어