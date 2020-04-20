议会选举结束，韩美首脑就“COVID-19对北援助”进行交流. April. 20, 2020 07:39. by 韩尚俊记者 / 华盛顿=李政恩 常驻记者 alwaysj@donga.com,lightee@donga.com. 青瓦台表示，文在寅总统18日晚与美国总统唐纳德•特朗普通电话，重申了对(北)朝鲜的人道主义援助原则。特朗普总统当天表示，收到了朝鲜国务委员会委员长金正恩的“好信(nice note)”。 特朗普在电话中就4•15议会选举结果对文在寅说：“取得了重大胜利。”关于新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)疫情，他表示：“韩国的应对是最佳范例。”当天的通话是在特朗普的提议下进行的，持续了30分钟左右。特朗普总统对文在寅总统说“你是我的朋友(my friend)”，他在白宫办公室听取了副总统麦克•彭斯等人关于议会选举结果的报告，并向韩国驻美大使馆转交了在包含第21届国会议席情况的图表上写上“祝贺。伟大的胜利”的亲笔签名照片。 文在寅总统表示：“新冠肺炎确诊患者人数大幅减少等状况的好转对赢得议会选举起到了很大帮助。(美国)也在近期内稳定下来，希望特朗普总统能够集中精力进行自己非常关心的经济重建。” 据青瓦台透露，特朗普总统在当天的通话中提到了从金委员长那里收到的亲笔信，并称这是“温暖的信”。特朗普在通话后举行的白宫新闻发布会上表示：“我和金正恩建立了良好的关系。从金委员长那里收到了一封好信。”议会选举结束后，各方将通过新冠肺炎防疫合作，试图打开南•北•美之间的对话之门。据悉，文在寅总统将在4•27板门店首脑会谈迎来2周年之际，提出防疫合作等南北合作提案。

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