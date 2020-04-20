WSJ：太永浩当选是江南风格民主主义. April. 20, 2020 07:39. by 李润泰记者 oldsport@donga.com. 18日(当地时间)，美国权威经济日刊《华尔街日报》(WSJ)在当天的社论中集中关注了，以逃北者身份首次参加地区选举并当选的前北韩驻英国大使馆公使(首尔江南甲•未来统合党)太救民(太永浩)和咸镜北道矿工村花燕出身的同党人士池成浩当选人(比例代表)。 WSJ在题为《民主主义，江南风格：脱北者们为民主主义提供了教训》的社论中评价称：“北韩政权本周忙于导弹试验，而另一位北韩出身人士却成为了热门话题。” 接着，该报还表示，“太当选人的地区是首尔干练的江南。听说过他名字的人可能是在YouTube上观看歌手PSY《江南style》MV的35亿人之一。” WSJ强调表示：“两人都属于保守政党，决心采取强硬的对朝政策。特别是太当选人之前曾说‘相信朝鲜人民会站起来与政权相抗衡’。如果发生那样的事，两人会帮助以前的同胞理解民主主义。”该报还补充说，“与江南富饶的生活不同，大部分朝鲜居民都在努力养活自己和家人。”

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