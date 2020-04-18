时隔一个月回归的外国投资者... KOSPI指数重回1900点. April. 18, 2020 07:27. by 张润贞记者 yunjung@donga.com. 17日，得益于时隔一个月后重返股市的外国人的股票购买，韩国综合股价指数(KOSPI)指数上升3%，突破了1900点大关。 当天，KOSPI指数比前一天上升3.09%(57.46点)，以1,914.53收盘。KOSPI指数以收盘价为标准超过1900点，是自3月11日(1908.27)以后时隔一个多月的事情。 此前，外资在韩国市场上一直呈抛售趋势，但时隔31天转为“买主”，其影响很大。当天，KOSPI市场一开盘，外国投资者就开始买进股票，净买进额达3226亿韩元。机构净买入2378亿元左右，也支持了指数的上涨。此前，外资从3月5日至4月16日连续30个交易日净卖出。在此期间，纯抛售总额为14.7649万亿韩元。 专家们认为，美国的阶段性经济活动重启方案稳定了投资心理，而且制药公司吉利尔德科学公司正在开发的新型冠状病毒感染症(Covid19病毒)治疗剂“Remdesivir(瑞德西韦)”也产生了良好效果。NH投资证券研究员卢东吉(音)表示：“由于波音恢复生产以及吉利尔德的积极临床结果，投资者对新冠肺炎治疗剂开发的期待增大，这在很大程度上缓解了投资者对新冠肺炎的恐慌心理。” 韩国综合股价指数的上升趋势能否持续下去还是未知数。信荣证券研究中心负责人金学均表示：“虽然长期离开的外国投资者已经回来了，但散户又会离开，可能会上演‘攻防战’。考虑到企业的收益性是因新冠肺炎疫情而下降的，因此现在的KOSPI指数水平不算低。总体来说，虽然指数呈上升势头，但很难超过2000点。” 另外，国民年金基金运用委员会于17日召开会议，表示为应对新冠肺炎疫情扩散导致的金融市场变动性扩大，将在短期内扩大国内股票比重等，为稳定证券市场做出贡献。保健福利部部长朴能厚表示：“在遵守原则的前提下，将积极增加投资，为稳定股市做出贡献。”

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