中国武汉市新冠肺炎死亡病例核增1290例. April. 18, 2020 07:27. by 尹完準 zeitung@donga.com. 中国缩小新型冠状病毒感染症(Covid19病毒)死亡人数的疑惑被证实。据中国《新华通讯社》报道称，17日湖北省武汉市政府对外表示，截至16日，武汉市的新冠肺炎累计死亡人数为3869人，比此前官方公布的死亡人数多出1290人。公告称，武汉市累计确诊病例50333例，比原来增加325例。 中国保健当局国家卫生健康委员会(简称“卫建委”)在同一天公布，截至16日，武汉市的新冠肺炎累计死亡人数为2579人。这相当于现有官方累计死亡人数的一半，也就是说，到目前为止，这一数字还没有被列入统计数据。 武汉市政府表示，市建委、疾病预防控制中心和公安等多部门对医院、养老院、殡葬信息系统等进行了调查。武汉市政府解释说，在新冠肺炎疫情初期，由于患者剧增，导致患者无法住院在家中死亡，而且由于医院超负荷运转，医疗人员忙于救治，客观上存在迟报、漏报、误报现象，导致死亡信息不准确。但是，有人批评当局回避责任，把漏报死亡人数的责任推给一线医护人员。 此前，中国的新冠肺炎统计数据变化无常，被怀疑隐瞒事实，引起公众的不信任。中国媒体《财新》最近质疑称，运走的骨灰盒至少是官方死亡人数的两倍。

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