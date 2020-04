上电视,“传奇篮球皇帝”乔丹纪录片《The Last Dance》来袭. April. 18, 2020 07:27. by 黃奎引 kini@donga.com. 在球员时期,迈克尔•乔丹(57岁)是世界体育史上独一无二的选手。例如,“网球界的迈克尔•乔丹是谁?”的提问和“篮球界的皮特•桑普拉斯是谁?”的提问的分量就根本无法与其相比。 但是,在乔丹离开美国职业篮球(NBA)赛场过去17年之后,其华丽的名声也逐渐褪色。现在,NBA球迷之间也围绕“勒布朗•詹姆斯(36岁•洛杉矶湖人队)和乔丹谁更出色?”的主题出现争议。 对此,在因担心新型冠状病毒感染症(Covid19病毒)扩散而中断NBA日程的情况下,美国媒体ESPN开始了“硬盘偷窃”。硬盘偷窃是指找出储存在计算机硬盘中的旧资料,用现代方式重新诠释的事情。ESPN在1997∼1998赛季一直跟随乔丹,以及他效力的芝加哥公牛队,并留下了一段“后台”视频。虽然不知道是什么原因,但这段视频至今从未向大众公开过。 20日(韩国时间),该影像终于面世。ESPN决定,将该非公开视频和去年拍摄的采访等综合在一起,制作讲述乔丹一生的纪录片《最后之舞The Last Dance》,并从当天开始播放。乔丹亲自出演讲述自己人生的长篇纪录片,说明当时的情况,这部作品是第一次。 《The Last Dance》不仅有菲尔•杰克逊(75岁)教练,还有丹尼斯•罗德曼(59岁)、斯科蒂•皮彭(55岁)等当时的芝加哥队友,还有魔术师•约翰逊(61岁)、帕特里克•尤因(58岁)等NBA名宿。另外,巴拉克•奥巴马(59岁)和比尔•克林顿(74岁)两位前美国总统也将出演节目,谈论乔丹。 执导该作品的杰森•黑尔导演笑着表示:“据我了解,美国前总统在手机上出现‘迈克尔-乔丹’的名字后,在第一声铃声响起之前就迫不及待地接起了电话。乔丹不仅是该纪录片的主人公,还是一名非常出色的公关人员。他还说‘这种场面需要这样的评论’,本人主动要求接受采访。” 虽然乔丹如此积极地参与了拍摄,但在节目播出前,他似乎有些不安。他在接受体育专门媒体《The Athletic》的采访时表示:“看了这部纪录片后,有时会担心人们会认为我是个‘可怕的家伙(horrible man)’。”乔丹之所以如此担心,是因为他在现役时期以非常严厉的球队领袖闻名。在芝加哥与乔丹一起征战5个赛季的现任金州勇士队主教练史蒂夫•科尔(55岁)表示,“乔丹在训练时狠狠地数落了我们,所以比赛反而更容易进行。” 在美国播出一天后,韩国粉丝们就可以通过视频流媒体服务“Netflix”收看该纪录片。 Netflix为因新冠肺炎疫情而呆在家里的观众考虑,正在进行30天的免费体验观看活动。

