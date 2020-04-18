中国第一季度经济增长率为-6.8%，历史上第一次负增长. April. 18, 2020 07:27. by 尹完準 zeitung@donga.com. 受新冠疫情冲击，中国第一季度（1∼3月）的经济增长率自统计以来首次出现负增长。中国政府预告将采取高强度经济刺激措施。 中国国家统计局发言人毛盛勇17日在记者会上表示：“第一季度国内生产总值（GDP）总额为20.6504万亿元，比去年同期减少了6.8%。”这是中国自1992年开始公布季度经济增长率以来，28年来的首次负增长和最低值。这与去年第四季度6%的经济增长率相比，下降了12.8个百分点。 因文化大革命中国经济濒临崩溃的1976年（-1.6%）是最后一次出现负增长。如果今年整体经济增长率出现负增长，这将是44年来首次出现负增长。 毛盛勇说，一季度第二产业（制造业）产值下降9.6%，第三产业（服务业）产值下降5.2%。一季度工业生产同比下降8.4%，反映消费需求的零售销售同比下降19%。

한국어