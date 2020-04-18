“反省开放国民党的失败”，执政党打出协治牌. April. 18, 2020 07:38. by 韓相準, 黃炯? alwaysj@donga.com,constant25@donga.com. 在4·15议会选举中获得自民主化以来最多的180个席位共同民主党和青瓦台接连唤起开放国民党的记忆。这意味着，虽然开放国民党在2004年议会选举中获得了152个席位，但由于不成熟的国政运营，不到4年就消失，绝不能重蹈开放国民党的覆辙。 共同民主党代表（党首）李海瓒17日在党选举对策委员会解散仪式上表示：“应该深刻反省开放国民党的痛苦，尽我们所承担的职责，运营好政党”，“国民给予的议席也带来了相应的责任。”前总理李洛渊也说，“哪怕是一点，也不能表现出傲慢、不成熟、急躁、混乱。要想履行国民给予的责任，必须凝聚国民的意志，得到在野党的协助”，公开谈论要与在野党进行协治。青瓦台也在议会选举后扩散着“不能重复开放国民党的失败”的说法。 拥有180个席位、无需经过在野党同意就可以单独处理法案和预算的执政圈出现这种言论，是因为他们认为，新冠病毒疫情引发的全球经济后暴风已全面爆发等，执政党应该承担国政运营的全部责任。青瓦台核心相关人士说：“今后展示的国政运营能力将决定‘真正胜负’的2022年大选结果”，“我们一致认为，就像融入前总统卢武铉荣辱的开放国民党一样，不成熟的面貌将很困难。”在2004年议会选举中获胜的开放国民党因废除《国家安全法》等所谓“四大改革立法”的无理推进而遭遇逆风，此后在2006年地方选举、2007年大选、2008年议会选举、2012年议会选举和大选中均败北。 据悉，执政党将根据克服新冠疫情情况，正在构想在下半年进行的内阁改组中提拔在野党人士的“协治模式”。也就是说，要超越为通过国会法案的“战略合作”，扩大其外延，确保更稳定的国政运营基础。另一名执政党核心相关人士表示：“现在（除了未来统合党之外的）正义党、国民之党、民生党人士也应该参与内阁”，“文在寅总统和丁世均国务总理的想法也差不多。”在执政圈核心部门，继第三期青瓦台改组之后，在下半年的内阁改组中，国民之党出身、在此次议会选举中落选的前议员金成植被认为有可能出任经济相关部门部长，正义党代表（党首）沈相奵被认为有可能出任环境、劳动领域部长。

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