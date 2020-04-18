地球的主人. April. 18, 2020 07:28. by 李恩澤 nabi@donga.com. 因为新冠疫情的恐惧压制了一般性的问题，春天正在过去，连可吸入颗粒物是什么时候来什么时候去的也不知道。事实上，今年春天的大气比往年干净，因此可吸入颗粒物带来的不便并不大。虽然强风和频繁降雨等气象因素起到了作用，但最根本的原因是，新冠疫情导致工业活动萎缩，化石燃料的使用减少，温室气体和可吸入颗粒物的排放量减少。这是人类自身努力难以实践的温室气体减排，却因病毒而实现的悖论性结果。 在全世界，到处是居民被关在家里、城市被封锁、甚至边境被封锁的景象，仿佛我们进入了灾难片中的一个场景。这些场面只有在外星人入侵或怪物出现威胁人类时才会出现。但是它既不是外星人，也不是可怕的怪物。肉眼看不到的微小病毒威胁着我们。 迄今为止，人们还以为人是地球的主人。在45亿年的地球历史上，人类的影响在地质层中清晰可见的现世应该被称为“人类世（Anthropocene）”，这一主张在科学界被讨论得很深刻。但是从地球的角度来说，让人类无法动弹的就是病毒，这让人怀疑地球的真正主人是谁。 人类一直与微生菌、细菌、病毒等微生物共存并进化。我们的身体由10万亿个细胞构成，但是比它多出10倍的100万亿个微生物在我们的体内和体外与我们生活在一起。我们身体的微生物不仅帮助消化或建立免疫系统，还会影响大脑，支配思想。但是大小只有细菌一千分之一的病毒把微生物当作宿主进行活动。难道说，病毒最终是改变地球气候、改变我们行动的地球隐藏主人吗？ 4月19日一度被纪念为科学日。为纪念1932年发行大众科学杂志《科学朝鲜》的金庸宽先生为纪念进化论对科学产生的影响，将查尔斯·达尔文逝世50周年的1934年4月19日定为“科学日”。进化论传达的信息是，所有的生命都是源于一个生命，人类是众多生命中的一个，必须和其他生命一起生活。但是，人类对环境的破坏使许多生命体的生存受到威胁。最近教皇方济格说，“不知道新冠病毒是不是大自然的复仇，但这确实是大自然的回应”，强调它与人类造成的气候变化有关。 此后，由于科学日与4·19革命纪念日重叠，而且有必要纪念大韩民国第一个科学技术专门部门科学技术处成立之日，因此从1968年起改为4月21日至今。第二天的4月22日是“地球日”。这一天，让我们重新思考让所有生命共生、让地球保持美丽之道。

한국어