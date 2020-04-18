正在成为现实的雇佣大乱……应把焦点放在维持和创造工作岗位的所有对策上. April. 18, 2020 07:28. . 今年3月的就业人数比去年3月减少了195000人。虽然此前就有预测认为，新冠疫情带来的经济萧条将导致工作岗位减少，但减少幅度比预想的要大。从单月就业人数来看，这是自全球金融危机后的2009年5月减少24万人后11年来的最大减幅。新冠疫情余波更甚的4月就业形势将更糟。 为了克服这种雇用混乱局面，必须尽快挽救经济，特别是激活内需景气。如果想激活内需景气，发钱促进消费固然好，但更重要的是解除一直以来束缚企业活力的限制，这才是根本而有效果的方案。 文在寅总统在13日举行的青瓦台首席秘书、助理会议上就新冠疫情表示：“挽救经济的开始和结束都是工作岗位。”其宗旨是寻求对策，最大限度地维持面临失业危机的劳动者的雇佣。不仅是紧急援助，还需要在危机平息后继续维持雇佣，进而创造雇佣的政策。 但是，大韩商工会议所、全国经济人联合会、韩国经营者总协会、韩国贸易协会、中小企业中央会、韩国中坚企业联合会等6个团体和《东亚日报》一起分析了共同民主党的经济公约，发现有很多令人担忧的地方。例如，共同民主党和比例代表政党共同市民党作为“共同政策公约”第1号发表的综合购物中心的开店及营业限制，也许对得票有所帮助，但是对于激活内需经济反而是反效果的政策。 除此之外，为实现“公正经济”而提出的各种法令也妨碍了自由的企业活动，成为创造就业岗位的绊脚石。更何况，这并不是像最近这样经济不好的时候打出的牌。现在最重要的是激活经济，守住工作岗位，所有政策的焦点都要放在这些上。 此次议会选举使政府和执政党的责任更加重大。光靠紧急灾难支援金等福利对策是无法增加工作岗位的。为了创造大量激活内需产业的工作岗位，必须果断放宽雇佣创出效果较大的医疗、服务产业的相关限制，寻找刺激企业投资的方案。

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