国际油价创18年来新低...... 油价跌破每桶20美元. April. 17, 2020 07:39. by 丘佳仁 comedy9@donga.com. 国际油价跌至18年来的最低水平，跌破每桶20美元(约2.45万韩元)大关。有分析认为，对因新型冠状病毒感染症(Covid19病毒)疫情引发的需求减少的担忧正在导致油价下跌。 15日(当地时间)，在美国纽约商业交易所(NYMEX)，5月份交货的西得克萨斯产原油(WTI)以每桶19.87美元收盘，比前一天下跌1.2%。这是自2002年2月以后18年来的最低值。WTI的价格在今年年初还维持在60美元左右，但是3个月后下降到了20美元以下。伦敦期货交易所6月份布伦特原油也下跌6.45%，收于每桶27.69美元。 12日，OPEC+(石油输出国组织和10个主要产油国协议体)正式达成协议，决定从下月1日起两个月内每天减产970万桶原油，但有评价认为，这一举措不足以抵消新冠肺炎疫情导致的需求减少。 当天，国际能源机构(IEA)预测，4月份日均原油需求将比2019年减少2900万桶，为1995年以来的最低值。考虑到去年全球原油消费量为每天1亿桶，相当于减少了约30%。 美国过剩的原油库存也加剧了油价的下跌。美国能源情报署(EIA)表示，上周原油库存增加1920万桶，高于专家预期(1202万桶)。IEA预计表示：“即使今年下半年旅游限制等有所放宽，世界原油需求也将同比日均减少930万桶，基本抵消过去10年累积的需求增量。”

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