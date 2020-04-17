金与正能否成为金正恩的接班人？. April. 17, 2020 07:53. by 申錫昊 kyle@donga.com. 《东亚日报》附属的华正和平财团在朝鲜劳动党召开第七次党代会之前的2016年4月，以统一研究院等四大安保智库的102名研究委员为对象，进行了专家问卷调查。在各种问题中，对于“党代会之后朝鲜第二号人物是谁”的提问，23%的应答者选择了当时劳动党宣传鼓动部第一副部长金与正，还有21.2%的人选择了国家安全保卫部部长金元洪。 第一版报道的解说和展望如下。“金正恩会把与‘白头山血统’的妹妹金与正一起从掌权之前起就帮助自己的体制、行使所谓‘肃清权力’的金元洪推向前面，构建亲政体制。但是考虑到到目前为止金正恩的二把手都被肃清这一点，不能排除以‘肃清者’身份低调出现的金元洪成为今后最大的肃清对象的可能性。” 预测是正确的。金与正以金正恩的特使身份于2018年3月访问韩国，在外交舞台上露面，在11日举行的劳动党中央委员会政治局会议上再次晋升为政治局候补委员，巩固了第二号人物的地位。据悉，2017年初，金元洪因虚假报告等嫌疑退出了国家保卫部，并重新担任人民军总政治局第一副局长，之后再次被肃清。有报道说，他已经被处死。 国会立法调查处研究委员李承烈在3月31日发表的报告中称，“今年2月被解职的党组织指导部部长李万建和劳动党副委员长朴泰德（农业部）是国务委员会第一副委员长崔龙海的亲信”，“这一人事安排是在削弱崔龙海的政治影响力”。报告还认为，崔龙海很有可能向金与正让出二把手的位置，成为经济危机的替罪羊。 如果挤掉金元洪和崔龙海的金与正成为朝鲜二号人物，那么从逻辑上来说就会出现这样的问题。像金元洪一样，金与正总有一天会被哥哥除掉吗？或者以所谓的“白头血统”为根据，她是在金正恩出现问题时可以成为继承权力的朝鲜第四代世袭接班人？ 与其展望朝鲜金氏独裁的未来，还不如扔硬币。但是，在金正日接班时使用的“社会主义独裁国家的接班人决定理论”的帮助下，可以进行学术推测（academic guessing）。比较社会主义政治学者莱斯利·霍姆斯博士的“3Ps+X”理论就是其中的代表。在苏联和中国等社会主义独裁国家，最高领导人失去权力时（X），拥有权力基础（Power base）、个人资质（Personal qualification）、决策能力（Policy making ability）的人物将作为继承人拥有权力。 首先，金与正有明确的权力基础。那就是哥哥金正恩。在父亲去世后行使辅佐哥哥的“门把手”过程中，也形成了亲信集团。这可以看做是政策能力的验证也在进行之中。她似乎介入了2018年以后的朝美、南北对话过程。最近，在应对新冠病毒疫情方面，也有可能起到某种作用。到这儿为止，她都有所作为。 问题是个人资质。最高领导人的个人资质是精英和大众认可的必由之路，即对方所处的领域。女性的权利只是法律条款，在儒教遗产的基础上，为了金日成、金正日独裁而故意构建的家长式朝鲜政治文化能否接受“女性领袖”？与已经产生女总统的韩国两性平等水平相比，暂定的回答是“不太容易”。

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