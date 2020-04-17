美国媒体：“如果像韩国一样，美国大选没有必要延期”. April. 17, 2020 07:40. by 东京=常驻记者 朴亨俊、金艺允记者 yeah@donga.com. “在韩国选举中，病毒给执政党带来了压倒性的胜利。” 美国《纽约时报》当地时间16日以上述题目，分析了韩国执政党成功应对新冠病毒疫情是获得压倒性胜利的原因。《纽约时报》报道说：“两个月前，因不断恶化的失业率、文在寅总统亲信的丑闻等，议会选举的前景并不乐观。当初对新冠疫情的应对也受到了过低估其威胁的批评”，“但是进行了大规模的诊断检查，收到了外国首脑提供诊断工具的请求，在时机合适的时候实现了逆转。” 美国《华盛顿邮报》说：“教训是明确的。只要事前充分注意，就没有必要推迟11月（美国）的大选或进行邮寄投票”，“现在是美国应该学习的时候了。” 中国共产党机关报《人民日报》海外版的海外网报道称，“共同民主党把‘克服新冠疫情’作为选举口号，未来统合党高喊‘审判政权’，民心向执政党倾斜。”海外网还展望：“此次选举的结果，作为现任韩国政府立法课题的司法改革将更加有力。” 日本媒体预测，随着执政党取得压倒性胜利，今后韩日关系将很难得到改善。《朝日新闻》分析称，“在历史问题上一直对日本采取严厉态度的执政党正在跃进，文在寅政权可能会向日本方面表现出更加强硬的姿态”。就国会议长文喜相提出的以韩日国民和企业自愿捐款解决征用问题的法案，报道预测称：“肯定会在新国会议员任期开始的5月末之前被废除或被否决。” 《读卖新闻》报道说：“（文在寅政权）将维持目前围绕韩日关系恶化进行对话、避免极端对立的路线，但看不到解决征用问题等悬案的前景。”

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