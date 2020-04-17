新冠病毒也无法阻止的罗宾森追悼活动. April. 17, 2020 07:40. by 姜泓求 windup@donga.com. 新型冠状病毒感染症(Covid19病毒)也没能阻止人们对英雄的追悼。 每年4月15日(当地时间)，美国职业棒球大联盟(MLB)都会举行各种“杰基•罗宾森日”追悼活动。这是为了纪念MLB首位黑人球员杰基•罗宾森1947年4月15日首次参加MLB比赛。从2009年开始，所有选手在当天举行的比赛中都将身穿罗宾森的背号42号出场。这是为了纪念不屈服于种族歧视的故人的精神。 由于新冠肺炎疫情，联赛的开幕被无限期推迟，虽然无法观看比赛，但当天各种捐赠活动接连不断。特别是上赛季结束后宣布退役的科蒂斯•格兰德森(39岁)向新冠病毒食品银行事务所捐赠了4.2万份餐券。格兰德森在自己的推特上留言说，“虽然棒球被中断有些可惜，但今天是比棒球更有意义的日子。” 讲述罗宾森生平的电影制作人也表达了将进行巨额捐款的意向。2013年上映的电影《42》的制片人托马斯•图尔建立的“Tulco”财团当天决定捐赠420万美元(约51.6亿韩元)。预计捐款将用于为因新冠肺炎疫情而遭受损失的美国国内黑人社会服务的医疗团体。 美国职棒大联盟球员也纷纷通过社交网络服务(SNS)等留下追悼文章。本赛季转会到罗宾逊生前效力的洛杉矶道奇队(当时布鲁克林道奇)的黑人投手大卫•普莱斯(35岁)遗憾地表示，“转会到道奇队后一直在等着这一天的到来。现在让我们安全地呆在家里吧。”此外，匹兹堡队的投手克里斯•阿彻、纽约大都会队的投手马库斯•斯特劳曼等人也留下了纪念罗宾森的文章。

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