挑战的标志. April. 16, 2020 07:45. by 金成景记者 tjdrud0306@donga.com. 胜负的世界是冷酷的。尤其在体育比赛中，只有胜者才能独占财富和名誉。虽然现在人气有所下降，但直到20世纪80年代为止，拳击还是令全世界为之疯狂的体育项目。刺拳、钩拳、击倒等拳击术语在日常生活中也经常被使用。运动员出身的美国画家乔治·贝洛斯将世纪拳击对决的场面生动地画了下来。 1923年9月14日，历史性的世界重量级拳王争霸赛在纽约举行。这是美国拳击明星杰克·邓普西的第五次冠军卫冕战。来自阿根廷的挑战者路易斯·安赫尔·菲尔波也是世界顶尖选手之一，是拉美地区第一个挑战世界冠军的选手，因此受到极大关注。前来观看对决的8.6万名观众挤满了观众席。 比赛开始后，邓普西在1分30秒内足足7次击倒菲尔波。当时还没有三次击倒就结束比赛的规则，所以才会这是。然而，仅仅30秒后，就发生了逆转。邓普西被挑战者挥起的钩拳重重地击中下巴，身体完全摔出了拳击台。此时，他的后脑勺撞到打字机，严重受伤，但观众还是把他再次推上了拳击台。戏剧性的第一轮结束，第二轮开始，邓普西的反击开始了。连续两次击倒菲尔波后，仅仅57秒就完胜对手。 虽然最后的胜利者是邓普西，但画中却描写了菲尔波将冠军击出拳击台外的戏剧性刹那。或许是想为摔倒7次后重新站起来的菲尔波的挑战鼓掌助威，画家在画的最左侧把自己画成了观众。虽然没能赢得总冠军，但菲尔波已经成为了挑战的标志。整个拉美地区都出现了以他的名字命名的街道、学校和足球队。历史只记住了胜利者，但画家却让我们永远记住了失败者最辉煌的历史。或许这是对众多失败者的声援和安慰。 美术评论家

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