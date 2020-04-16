现代汽车在越南首次超越丰田. April. 16, 2020 07:45. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 现代汽车今年第一季度(1~3月)成为越南销售轿车最多的整车品牌。这是现代汽车首次超越东南亚整车盟主丰田。 据越南汽车产业协会(VAMA)15日透露，现代汽车在越南的合作法人“现代Thanh Cong”第一季度销售了15362辆轿车。丰田以13748辆紧随其后。这是现代汽车在越南的汽车销量首次超过丰田。两家公司都受到了新型冠状病毒感染症(Covid19病毒)的影响，销量比去年第一季度有所减少，但在减少幅度方面现代汽车仅为8.5%，而丰田则高达28%。 从很久以前开始，东南亚整车市场就一直是日本的天下。这主要是因为丰田、日产、本田等日企在当地建立了整车工厂，早早占领了市场。但现代汽车的小型轿车雅绅特和Grand i10等在当地也受到好评，仅第一季度就分别售出4440辆和3860辆，前景一片光明。 现代汽车通过推出途胜和圣达菲等运动型多功能车(SUV)在销售车型上实现多元化，并最终实现了销量的增长。以3月份为准，丰田售出5143辆，超过了现代汽车的5086辆，但现代汽车获得了“可以充分尝试”的自信。现代汽车去年11月确定了在印度尼西亚建立年产25万辆整车的工厂的计划，并提出了扩大东盟市场销量的蓝图。

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