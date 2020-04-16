全球新冠病毒感染确诊病例超过200万. April. 16, 2020 07:45. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 15日，全世界新型冠状病毒感染症确诊患者超过了200万人。据统计网站“世界实时记录”统计，截至15日下午4时，全球新冠确诊病例为2000734例，死亡病例为126776例。 全球确诊病例3日突破100万，仅12天就增加了一倍。最初100万名确诊患者的出现经历了3个多月的时间，但之后到200万名为止只用了不到两周的时间。自去年12月31日中国首次向世界卫生组织报告以湖北武汉为中心出现不明原因肺炎病例以来，时隔106天。 新冠病毒正在以美国和欧洲为中心迅速扩散。按国家来分，确诊病例数依次是美国（61.4246万人）、西班牙（17.4060万人）、意大利（16.2488万人）、法国（14.3303万人）、德国（13.2210万人）。 美国在上个月27日确诊患者超过10万人后，不到一个月就暴增至6倍以上。特别是纽约州的确诊患者突破了20万人，占美国确诊患者的三分之一。 拉美地区和俄罗斯近日确诊病例暴增，成为新的导火索。巴西和秘鲁分别有2.5万多人和1万人。据路透社报道，考虑到拉美地区相对恶劣的保健体系，实际感染人数可能更多。

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