Covid-19“One World居家演唱会”......SuperM传递希望. April. 16, 2020 07:45. by 金基润记者 pep@donga.com. 组合SuperM将于当地时间18日参加在美国举行的超大型在线慈善演唱会“One World:Together At Home”。 在韩国国内歌手中,SuperM是唯一一组以演出者身份参与其中的歌手(包括组合)。 此次演唱会旨在为对抗新型冠状病毒感染症(Covid19病毒)的全世界医疗工作者加油助威,并筹备新冠病毒应对基金。流行歌星Lady Gaga与世界卫生组织(WHO)和慈善组织“全球公民运动(Global Citizen)”共同举办了活动。 出演的流行歌手、国际明星也非常华丽。这也是与1985年为筹集埃塞俄比亚难民救助基金而举行的超大型演唱会“Live Aid”相媲美,被称为“21世纪Live Aid”的原因。包括埃尔顿•约翰、保罗•麦卡特尼、斯蒂比•温德等传奇大师,泰勒•斯威夫特、席琳•迪翁、詹妮弗•洛佩兹等都将加盟该活动。此外,比莉•艾利什和卡米拉•卡贝略和查理•普斯等人也将亮相。奥普拉•温弗瑞、塞缪尔•杰克逊、大卫•贝克汉姆、杰克•布莱克等国际巨星也将参与其中。他们将展示演唱会主题“融为一体、善良、希望”的主题。 此次活动是从英国乐团酷玩乐队的主唱克里斯•马丁以“#Together At Home”的标签进行照片墙直播表演开始的。随后,通过钢琴家郎朗、足球明星贝克汉姆、电视人温弗瑞等人的参与,逐渐扩展。 共同策划演唱会的Lady Gaga与苹果首席执行官(CEO)蒂姆•库克等68家企业进行视频通话,募集了捐款。仅一周时间募集的金额就高达3500万美元(约430亿韩元)。演出结束后,这些善款将转交给世卫组织。 此次演唱会将从韩国时间19日上午6时开始现场直播。在美国、英国、加拿大等主要电视台以及油管、照片墙、脸书、推特等各种社交网络服务(SNS)上都可以实时观看。SM娱乐表示:“SuperM作为唯一的K-POP歌手参与其中,将与世界级的顶级明星一起为克服新冠病毒增添力量。”

