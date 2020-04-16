古典音乐是如何变得“崇高”的？. April. 16, 2020 07:46. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 一说到“古典音乐”，人们脑海中就会形成一种观念，那就是严肃真挚，给人以“高贵”的感动。原因何在？是从什么时候开始的呢? 一位钢琴家的讲座兼独奏音乐会引起了平静的反响。钢琴家许孝贞本月初在YouTube上公开了去年在首尔艺术殿堂和大邱、光州举办的“许孝贞的人文学独奏音乐会-古典音乐是如何变得崇高的？”。该视频随着作曲家和钢琴家等音乐家在SNS上共享，在音乐界成为了热门话题。一位作曲家说：“既有趣又激动。格调不同。” 许孝贞在音乐会上表示：“我一直以古典音乐具有特殊价值的信念进行音乐创作，但我认为音乐也被视为‘商品’，因此开始研究‘古典音乐=高尚’的想法是如何出现的。” 据她介绍，随着19世纪乐谱出版数量的增多和重新演奏以前演奏的音乐，音乐逐渐产生了“历史、价值高”的观念。“经典classic”一词也是在这个时候出现的。 另外，当时在西方哲学界流行的“崇高”言论也对音乐产生了影响。她说，随着希腊哲学家隆吉努斯的《崇高论》被翻译出来，“崇高“谈论成了哲学的重要主题，作曲家们也努力将“崇高”融入音乐之中。英国哲学家伯克的“像远远看到崇高的暴风雨一样，夹杂着恐怖和快乐的感情”理论对艺术家们产生了很大的影响，表现了对音乐的黑暗和激烈。哲学家康德认为，通过哲学无法接触到的无限存在，可能通过“崇高”这样的美学过程被揭示出来。贝多芬也在工作桌上珍藏了康德的一句“天上闪耀的星星，我心中的道德律”。 许孝贞下结论说：“我认为今天的音乐家也应该不放弃崇高的本质，抓住不放。” 14日，许孝贞在接受记者电话采访时说：“我和听众一起了解了与愉快不同的古典音乐的本来面目‘崇高’，我想寻找我们这个时代音乐的价值，于是策划了这个独奏音乐会。”她的《人文学独奏音乐会》计划今后每年举行2次左右，共举行7次。 许孝贞毕业于首尔大学器乐系和美学系，在美国威斯康星麦迪逊大学获得钢琴博士学位，并在首尔大学修完了西洋音乐学博士课程。

한국어