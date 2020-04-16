欧洲重新开启学校大门，家长称“担心感染”强烈反对. April. 16, 2020 07:46. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “我们的孩子不是实验室里的老鼠。” 当地时间15日，丹麦政府解除了为阻止新冠疫情扩散而实施的停课令，学生家长的抗议之声日益高涨。其他欧洲国家也将推动开学，把它作为逐步解除“新冠封锁令”的第一步，政府和家长之间的争议将加剧。 据彭博社报道，丹麦政府从当天开始开放托儿设施、幼儿园和小学。这距离上个月11日向全国所有学校下达停课令已经过去了34天。初中和高中将于下个月10日开学。丹麦政府计划，此后逐渐解除返回办公场所等封锁令，如果确诊患者增加，将再次实施限制措施。因为如果更晚解除“新冠封锁”，国内生产总值将减少6%左右。 家长们随即开始反对，“为什么解除封锁令限制的第一项措施就是开学？”截止至当天，丹麦国内新冠累计确诊病例6511例，死亡300例。家长们认为，目前病毒是否扩散到顶点尚不明确，子女们可能面临感染的危险。 一个家长团体在社交媒体上发表“我的孩子不会成为实验室老鼠”的文章后，4万名家长表示支持。一些家长表示，将抵制政府开学指示。对此，丹麦总理梅特·弗雷德里克森在14日的记者会上解释说：“这是根据医疗专家的建议进行的”，“即使开学，也将禁止超过10人的授课活动，将压缩班级规模进行授课。” 法国也把学校开学作为放宽封锁措施的一部分。法国总统马克龙13日通过对国民电视讲话表示：“将封锁令延长到下月11日，是否再次延长封锁将视今后的情况而定，但儿童保育设施和小学、初中、高中将从11日起全部开学。”据《世界报》报道，当家长对此表示忧虑后，法国教育部长布朗盖在接受追加采访时出面澄清说：“在今后两周内，我们将决定向学生和教师提供口罩等追加措施。” 欧盟27个成员国中，除瑞典外，其余26个成员国一直实行停课令。根据欧盟的调查结果，其中六七个成员国将计划本月内开学，8个左右的成员国正在准备下月开学。赞成和反对开学的争议将扩大到整个欧盟。实际上，随着英国13岁少年、法国16岁少女、比利时12岁少女等最近欧洲10多岁青少年接连死于新冠疫情，学生家长的担忧也在增加。 专家之间也出现了赞反两种意见。英国联合城市学院伦敦研究团队6日发表研究报告，分析过去传染病的案例，认为停课令对控制疫情扩散没有多大作用。还有人指出，停课导致教育空白和各阶层间的教育差距是更大的问题。 相反，据国际学术杂志《BMC传染性疾病》2016年发表的传染病扩散和停课政策论文显示，2009年甲型H1N1流感流行时停课的发病率最多将减少50%以上。《纽约时报》报道说：“一些欧洲国家解除新冠封锁的措施将成为今后（其他国家）新冠政策的石蕊试纸。”

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