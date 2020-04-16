担心联赛中断期间成为“胖子”，运动员与饮食的战争. April. 16, 2020 07:46. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “我还在努力尽量不去存放面包的冰箱附近，这可真不容易啊。” 在新型冠状病毒感染症(Covid19病毒)扩散的情况下，在西班牙马德里的家中进行康复的埃登•阿扎尔(29岁•皇家马德里队)最近在接受比利时电台RTBF采访时吐露了自己在体重管理上所遇到的困难。 本赛季开始前，从切尔西(英格兰)转会到皇马的他，因在加盟球队时变胖的身躯而遭到了“自我管理失败”的批评。此前，阿扎尔承认：“加盟皇马前，我度过了一个暑假，体重比在切尔西时增加了5公斤。” 本赛季仅打进1球，状态低迷的他2月因小腿骨受伤接受了手术，目前正在恢复中。因体重增加而吃尽苦头的他，正在努力防止再次发胖。阿扎尔说，“他正在努力避免吃太多东西。因为训练师不能来家里，自己正在通过视频训练锻炼身体。” 平时一直以结实腹肌著称的“魔鬼身材”选手们也害怕在联赛中断期间会成为“胖子”。效力意甲尤文图斯俱乐部的埃伦•拉姆齐(30岁)表示：“在踢实战时，体重自然会有所调整，因此不用担心，但现在情况完全不同。”虽然他根据球队提供的程序管理体重，但妻子的料理却是难以忍受的诱惑。拉姆齐说：“妻子喜欢做饭，我喜欢吃妻子做的菜。”他补充说，“拿我的孩子吃的饼干，就着茶一起吃，也很难停下来。” 对此，一些俱乐部甚至对球员在家吃饭都进行了严格管理。法甲联赛AS摩纳哥队的塞斯克•法布雷加斯(33岁)在接受西班牙《马卡报》采访时表示，“早上、中午、晚上用照片拍下自己吃的东西，发送给球队营养师。我们生活在彻底的管理之中。” 与中断团体训练的欧洲不同，国内职业足球K联赛在遵守新冠肺炎疫情预防守则的情况下进行训练，等待联赛开幕，因此对体重管理的负担较小。K联赛的某球队相关人士表示：“因为正在进行自我训练和队内分组对抗赛，所以选手们的体重急剧增加的可能性并不大。我们还在随时检查运动员的体脂比重。”

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