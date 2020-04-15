投出冷静评价文在寅政权三年成绩和在野党掌权能力的一票. April. 15, 2020 07:55. . 第21届议会选举投票将于今天上午6时至下午6时在全国14330个投票站同时举行。预先投票率（27%）创下历史最高纪录，因此人们期待整体投票率也会比以前有所提高。此次投票，还同时举行全国各地58名基础团体长和广域、基础议员的再补选。在选举运动结束之际，共同民主党表示“为了防止国政混乱，需要确保执政党的稳定议席”，未来统合党则呼吁“请警告政府和执政党无异于独裁的暴走行为”。由于比例政党候选人需要手动计票，计票结果预计要到午夜时分才能揭晓。 由于新冠疫情，此次议会选举是人物、政策、面对面选举运动消失的“三无”选举。一般性的话题和争论点都淹没在新冠疫情之中，似乎被挤出了国民的关注范围之外。但是，议会选举无法回避对政府和执政党过去3年的国政运营成果进行严正的中间评价的本质。针对文在寅政府的收入主导增长路线等经济政策和朝鲜无核化及外交政策、曹国事态、国政哲学和理念指向性、青瓦台与政府的关系等国政运营方式，国民应该作出冷静的评价。这样的民心汇聚在一起，可以起到议会选举后国政运营的方向舵作用。 国民也要对第一大在野党未来统合党进行冷静的评价。是不是依托政府和执政党的失政一味寻求反射利益，是否具备真正的授权能力等，应该显现出国民的意志。未来统合党能否打破2016年议会选举、2017年大选和2018年地方选举连续3次失败之环，还是创造连续4次失败的新记录，均取决于国民的选择。 此次选举是根据“4+1”协议机制排除第一大在野党强行修改的选举法实施的，结果出现了大政党争相创建比例代表党、卫星党的伎俩。议会选举后产生的21届国会应把全面修缮“百衲衣选举法”作为首要课题。 在今天的投票中，还应特别注意新冠疫情的安全对策。必须制定周密的对策，不管是尤其是在投票截止时间之后投票的处于自我隔离状态的选民们，还是临近截止时间前来投票现场的普通选民们，确保他们都能毫无顾虑地投票。

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