特朗普请求的“韩国新冠病毒检测工具”14日运往美国. April. 15, 2020 07:55. by 申娜莉记者、魏恩智记者 journari@donga.com,wizi@donga.com. 由两家韩国国内企业生产的60万次量的新冠病毒感染症检测工具14日出口到美国。这距离上个月24日美国总统特朗普在与文在寅的通话中要求韩国出口检测设备已有21天。 此次出口的产品是上个月韩美领导人通话后，经过美国食品药品监督管理局事先批准，由签署出口合同的3家企业中2家企业生产的产品。据悉，检测设备是通过美国联邦灾难管理署的货机从仁川国际机场运往美国肯塔基州的路易斯维尔。美国有线电视新闻网（CNN）当地时间13日援引美国联邦灾难管理署报道称，“美国上周签署了从韩国进口75万次量检测工具的合同，已经向美国配送了15万次量的检测工具”。这意味着韩美之间关于新冠疫情的防疫合作又上了一个台阶。 保健福利部长朴凌厚13日表示，应美国保健福祉部长亚历克斯·阿扎尔的邀请，在韩美卫生部长通话中讨论了国内新冠病毒检测经验、追踪接触者、返阳案例等。阿扎尔表示：“非常感谢韩国的经验和信息共享。希望今后两国能够根据深厚的信赖关系和伙伴关系，继续具体讨论与合作。”

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