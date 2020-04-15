朝鲜在韩国议会选举前一天发射低空巡航导弹. April. 15, 2020 07:55. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 朝鲜在韩国举行议会选举的前一天14日，向东部海域发射了被推测是巡航导弹的数枚短程发射体。这既是朝鲜国务委员会委员长金正恩在金日成生日（15日）前夕强调的军事行动的一环，也是在韩国议会选举之前对韩发出的信息。 据韩国军方透露，从当天上午7时开始，在40多分钟的时间里，朝鲜从江原道文川一带向东北方向发射了数枚短程发射体。据悉，发射体飞行150公里以上，落在海上目标物上。韩国军方认为，朝鲜的发射体是巡航导弹。与以最少音速的五六倍速度上升飞行后高速坠落的弹道导弹不同，巡航导弹的特点是，它的速度比音速稍慢，在低空水平飞行后，精密打击特定目标。 这是自2017年6月8日以来，朝鲜时隔2年10个月再次发射巡航导弹。朝鲜14日出动数架苏-霍伊系列战斗机，在元山一带发射了空对地武装（导弹或火箭）。青瓦台当天没有召开国家安全保障会议，也没有做出特别的反应。文在寅总统2017年6月8日朝鲜发射巡航导弹当天曾主持召开国家安全会议全体会议，谴责朝鲜的挑衅。 韩国军方也于14日下午向媒体公开了相关内容。

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