特朗普“应对新冠肺炎疫情自吹自擂”，CNN等中断转播. April. 15, 2020 07:56. by 华盛顿=李政恩 常驻记者 lightee@donga.com. 美国总统唐纳德•特朗普每天在华盛顿白宫举行的新型冠状病毒感染症(Covid19病毒)新闻发布会，被批评沦为他连任竞选的宣传舞台。13日，甚至出现了美化政府新冠肺炎疫情应对的视频，部分电视台中断了新闻发布会的转播。 特朗普总统当天播放了一段长达5分钟的视频，内容为新冠肺炎疫情发病初期，媒体和专家没有预料到美国的情况恶化，主要州长对联邦政府的援助表示感谢等。这可以解释为，他想应对有关自己数次无视专家警告，使美国的状况恶化的批评。 当记者问及“为什么做这种事”时，他回答道：“我们做了一件了不起的事情，我们所做的一切都是正确的。我们先发制人地应对了新冠肺炎疫情。”他还委屈地表示，“媒体指责我是种族歧视者和厌恶外国人的人。这些假新闻应视作野蛮人的行为。”他还攻击对手说，领导在野党民主党的众议院议长南希•佩洛西曾说“3月要到唐人街去”，但对方没有道歉。 CNN和MSNBC中断了新闻发布会的转播。对总统持友好态度的福克斯新闻台则直播到了最后。 特朗普总统否认了更换国立过敏性传染病研究所(NIAID)所长安东尼•福西的传闻。他说：“听别人说我要解雇化福西所长，但我并没有说过那样的话。我认为他是个好人”，并给了福西所长发言的机会。福西所长之前曾说“如果政府早些开始应对新冠肺炎疫情，就能挽救很多生命”，引发了总统的愤怒。福西所长当天低调地表示：“那天的话是对家庭问题的回答。”

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