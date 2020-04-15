火热的中低价手机竞争......苹果也加入其中. April. 15, 2020 07:56. by 林賢錫 lhs@donga.com. 全球智能手机制造企业正在不到100万韩元的中低价普及型产品市场上寻找出路。因为受新型冠状病毒感染症(Covid19病毒)余波的影响，需求萎缩，相对突出“性价比”等消费心理正在发生变化。 据智能手机业界14日透露，苹果公司计划于本月末在美国等主要国际市场推出普及型智能手机。国内市场预计5月上市。这是苹果自2016年以来时隔4年再次推出普及型机型。据悉，这款手机将与2016年推出的产品名称(iPhone SE)相同。 以当地上市价格为准，预计市场售价很有可能在400美元(48万韩元)左右。苹果在此次普及型产品中，用画质低但能节约成本的液晶显示器(LCD)代替了高端手机的基本配置有机发光二极管(OLED)显示屏，用长期演进技术(LTE•4G)代替了第5代(5G)移动通信，以此来降低价格。 此前，苹果公司一直坚持超过100万韩元的高价战略。但是随着智能手机更换时间的延长，高端市场停滞不前，最近还受到了新冠肺炎疫情的直接打击。据全球知名市场调查公司Strategy Analytics最近公布的数据显示，2月份苹果智能手机销量为1020万部，与前一个月的1600万部相比下降了36%。其他主要智能手机制造企业的销售减少势头在10%以内。这也是有分析称苹果为应对改变的消费心理，将把重心放在中低价市场的原因。 传统中低价市场的强者中国企业也开始通过强化低价格产品的性能或比竞争产品更低价格的方式进军市场。 华为上月推出的“荣耀30s 5G”售价为2399元(约41万韩元)，支持5G通信网络，并安装了20倍变焦的QUAD相机，为市场竞争增添了活力。小米也将于下月推出“红米Note 9S”，售价在20∼30万韩元之间。 三星电子和LG电子也正在强化中低价产品阵容。三星电子上月在部分国家公开了中低价机型A11•A31•A41等，显示出在中低价阵容“A系列”上加大力度的姿态。LG电子对中低价位产品增加中国制造商开发生产(ODM)的比重，降低了生产费用，以应对竞争。业内人士预计：“在消费心理萎缩的情况下，主要企业将在今年下半年或明年上半年之前在中低价市场展开自尊心斗争。”

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