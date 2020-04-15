“湖边一个小窝棚可能成为其风景的一部分”. April. 15, 2020 07:56. by 孫宅均 sohn@donga.com. 很多书都是用机械地记录演讲或谈话中出现的话后编成的。他们是让人一边倒地怀疑类似形式的书所具有的效用的“元凶”。将9年前在瑞士苏黎世联邦理工大学建筑系进行的演讲、讨论和采访记录汇总的新书《建筑问答》(mijin出版社•照片)如何呢？如果从结论开始分析，这本书将成为对正在学习建筑或决心今后从事建筑事业的年轻人最好的礼物。 苏黎世大学建筑系主任马克•安杰利尔在序言中说：“在建筑领域，思路是通过建筑界内部的对话确立的。这本书重点不是(建筑师们拥有的)建筑风格，而是他们思考和行动之间潜在的关系。”作为作者参与的9名建筑专栏作家忠实地遵循了这一指导方针。 从今年88岁的路易吉•斯诺奇到46岁的吉蒙•哈特曼，30组年龄跨度不等的瑞士建筑师对简洁的提问给出的坦率回答干净整洁地绑在一起。以各自经历过的千差万别的时空经验为基础，像思考的建筑物一样建立的文章经常“挽留”翻书的手。 “年轻时想做出一些和别人不同的东西。独创的风格容易给市场留下深刻印象，在任何领域都是一样的。但是，如果固守一种东西，就会变得枯燥。有不少建筑师因为固执于自己的风格而感到痛苦，认为这就像无法割舍的瘤子一样。” (扎克•希尔乔格) 虽然这本书有704页，但因漂亮照片的存在，还嫌页面不够多。“建筑不是形态问题，而是思想问题，形态只是建筑的结果，不是条件或出发点”，弗朗切斯科•武奇的话似乎也可以通过书的开头来说明。但这也不是20世纪末流行的宏伟玄学谈论集。“如果认为一个小小的窝棚能与周边湖水相互产生本质变化，并成为其风景的一部分，那么这个人已经处于开始用建筑思维思考问题的状态了”，马里奥•博塔的眼光没有从中摆脱出来。 对“要求提交广场改建设计方案后，理所当然地不支付设计费的市政府”的绝望(斯诺奇)，以及对“被奇怪的排场和自我陶醉式导演的流行、啰嗦而恣意的短见对话覆盖的世界”的抵触情绪(武奇)的吐露，或许能给那些抱着相似的苦恼在奋斗中的建筑师们带去一点小小的安慰。

한국어