路透社：“特朗普拒绝将韩国防卫费分摊额上调13%”. April. 13, 2020 07:39. by 申娜莉记者、华盛顿=常驻记者 李正恩 journari@donga.com,lightee@donga.com. 规定驻韩美军驻扎费用韩国分摊额的第11次《韩美防卫费分摊额特别协定》磋商长期搁浅。在此前1日宣布暂时达成一致的观察告吹后，外电接连报道称美国总统特朗普拒绝韩国提出的“至少上调13%”的方案，似乎很难预测其前景。 路透社当地时间10日援引两名美国政府高级官员的话报道说，特朗普总统已经拒绝了韩国政府提出的“与前一年相比至少上调13%”的建议。据报道，暂定协议方案总额比去年的10389亿韩元增加了13%，约11749亿韩元。共同社6日晚还报道说，美国国防部长马克·埃斯帕打电话给韩国国防部长郑景斗，转达了特朗普希望韩国分摊更多防卫费的意愿。路透社称，前任和现任美国高级官员认为很难立即达成协议，一些人对能否在数周或数月内达成防卫费协议表示怀疑。 对此，韩国政府多名消息灵通人士解释说：“路透社所描述的‘韩国政府的提议方案’指的是韩美磋商工作组的暂定协议方案。”据该通讯社报道，韩国政府相关人士表示：“我们提议上调13%，这不是一笔小数目。”相反，美国政府相关人士在匿名的前提下，就美方的氛围表示，“没能得出相互能够接受的防卫费分摊额，感到非常失望”。这可以看作是韩美仍然没有缩小在总额上的分歧。 美国政府的一名高级官员对《东亚日报》表示：“包含5年内共上调50亿美元方案的实务级别暂定协议方案上月末报告给特朗普总统后，处于准备发表最终协议内容的阶段”，“但就目前而言，我们的立场是，谈判尚未结束，仍在进行。” 韩国政府当初计划在4·15韩国国会选举之前最终完成防卫费磋商，并在第20届国会上批准，现在陷入了尴尬境地。一名熟悉谈判情况的外交消息灵通人士表示：“接下来是拖延到推翻裁决的特朗普总统改变心意为止，还是再次进行动摇局面的谈判，目前还不清楚”，“韩美间首席代表的讨论也还没有计划。”

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