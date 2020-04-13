台湾继棒球之后足球也开幕. April. 13, 2020 07:39. by 金倍仲记者、赵应亨记者 wanted@donga.com,yesbro@donga.com. 全世界体育迷的目光都聚焦在中国台湾身上。 受新型冠状病毒感染症(Covid19病毒)疫情的影响，全世界主要职业体育项目都被迫停止或推迟，但被誉为防疫模范地区的中国台湾却例外.在中国台湾，职业棒球和职业足球于12日同时开幕。职业棒球开幕是世界第一，职业足球是全世界第五。 当天，在台中洲际体育场，中信兄弟队和统一狮队进行了中华职业棒球大联盟(CPBL)的揭幕战比赛。当初CPBL计划安排150多名观众入场观看比赛，但大联盟事务局接受了台湾政府当局的劝告，在没有观众的情况下举行了揭幕战。 虽然台湾棒球此前很难接触到，但在韩国球迷中却表现出并不陌生的面貌。因为在KT、Kiwoom等KBO联赛效力4个赛季的瑞恩•皮耶罗(35岁)作为统一狮队的首发投手出场。 让球迷心动的职业棒球开幕事实上差点提前一天举行。CPBL原计划在11日作为开幕赛举行中信队与乐天桃猿队之间的比赛。中信队的首发投手是曾在韩华队和耐克森队效力的埃斯米尔•罗杰斯。不过，由于赛前的大雨，开幕式推迟了一天。 “人体模型观众登场”的另类场景也被推迟到下次。为了消除无观众比赛带来的寂寞，本想动用人体模型的主场球队乐天队继11日的比赛后，12日与富邦卫士队的比赛也因下雨被取消，没能展现出人体模型的应援助威。 另外，同一天，台湾职业足球联赛(TFPL)在台北、新北、桃园、台南等4个城市同时进行了开幕赛。台湾足协通过YouTube现场直播了截至上赛季连续3次夺冠的大同FC和台湾电力FC的比赛。 自新冠肺炎疫情以来，这是继塔吉克斯坦之后，亚洲第二个举办职业足球联赛的。在世界范围内，这是继欧洲的白俄罗斯、南美的尼加拉瓜、非洲的布隆迪之后的第5个。中国台湾的国际足联(FIFA)世界排名为第138位，在亚足联(AFC)内也缺乏竞争力。冠军球队也只能参加亚足联杯，而不是高一级的亚冠联赛。尽管如此，对于渴望体育的球迷来说，这是值得一看的看点。 因新冠肺炎疫情而中断，最近重新开始的台湾职业篮球(SBL)也于12日顺利地结束了常规赛的最后一场比赛。结束台湾银行队与竹泰科技队的比赛、裕隆队与台湾啤酒队的两场比赛后，结束常规赛的SBL将于下月开启季后赛。 中国台湾从今年1月开始切断来自中国内地的入境者，对违反检疫义务的台湾居民处以4000万韩元的罚款等，从新冠肺炎疫情扩散初期开始就展开了高强度的防疫。结果，新冠肺炎死亡者和确诊患者分别不到6人和400人，被认为成功遏制了疫情扩散。在这种氛围下，体育联赛也顺利“抛锚启航”。

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