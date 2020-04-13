巴黎15区区长致电瑞草区区长，表示“想学习新冠肺炎应对秘诀”. April. 13, 2020 07:39. by 洪锡镐记者 will@donga.com. 首尔瑞草区12日表示，应法国姐妹城市的邀请，区长赵恩熙共享了新型冠状病毒感染症(Covid19病毒)应对战略。 据瑞草区透露，赵区长在从10日下午5点开始约1个小时的时间里，与巴黎15区区长菲利普•古钟进行了共享新冠肺炎疫情应对战略的视频通话。区长古钟表示：“韩国的新冠肺炎疫情应对举措为全球树立了榜样，特别是想学习瑞草区的新冠肺炎疫情应对秘诀”，并提出了请求。 赵区长还强调称：“把重点放在口罩供应和确诊患者动线公开。” 她说，“政府实行公共口罩五部制后，市民的不安感仍然没有消除，瑞草区自行将确保的口罩先在药店支付，统一了销售时间。我亲自去找弱势群体，给他们免费发放。”接着她还建议道：“如果出现确诊者，将调查闭路电视(CCTV)、刷卡记录等，在主页上准确公开动线。” 此外，赵区长还介绍了居家五部制、时差上下班五部制、午休五部制等“三连五部制”和多重利用设施停业支援金等。瑞草区和巴黎15区2016年签订了旨在促进彼此之间的友好关系和交流发展的协议。

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