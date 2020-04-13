事先投票证明的热切关注和新冠担忧……全力做好“放心投票”工作. April. 13, 2020 07:39. . 10日、11日两天进行的4·15议会选举事先投票中，有1174.2677万名选民参与，创下了历史最高投票率26.7%。这比因宪政史上首次的总统弹劾事件参与热情比任何时候都高的2017年大选时（26.1%）还要高。因此，人们期待，此前停留在50%中后期的议会选举投票率此次有可能超过60%。 如此高的事先投票率同时表明，国民对此次议会选举非常关注，同时对新冠病毒的安全也感到担忧。在警惕感染危险的同时，他们没有选择弃权，而是选择了预想到相对来说人数较少的事先投票。受保持社会距离的影响，此次议会选举不仅是街头游说，连选民也很难接触到。因此，不少人预测，由于政治冷漠主义和对选举漠不关心，投票率会很低。但是，新冠病毒的威势，似乎不仅没有减少韩国民众的政治关注，反而成为提高民众参与渴望的刺激素。 国民通过此次事先投票，表现出了为消除新冠病毒和政治参与的成熟公民意识。因为保持一米间隔要排很长的队，虽然拉长时间，但人们还是冷静地等待并投下一票。虽然大体上是为了避开选举日当天的混乱而进行的自我防御行为，也出现了照顾自己、周边和共同体的小小努力的共同看法。在一些投票站，不遵守间隔的现象偶尔会映入眼帘，但毫无问题地提前结束投票，应该是这种共同体意识的结果。 选民参与投票是实现民主主义的基本土壤，它与喜欢或不喜欢哪个候选人、哪个政党做得好或不好等理由和结果无关。特别是当选民没有任何物理和心理障碍，自由投票时，可以产生大家信服的结果。中央选举管理委员会和政府昨天表示，新冠病毒居家自我隔离者，也可以在15日下午6点普通人投票结束后，在彻底的防疫对策下进行投票。现在是强迫停止和疏远的时候。为了让后天投票当天国民能够安心地前往投票场，选举当局要在完美的管理上全力以赴直至最后一刻。

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