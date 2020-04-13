欧洲看待韩国防疫体系的眼光. April. 13, 2020 07:40. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “没有实行全民移动限制的韩国，感染者一度仅次于中国。但是死亡人数非常少。我们来了解一下，这么优秀的成绩是怎么出来的。” 这是当地时间9日出现在法国最大的民营广播TF1晚间新闻的主持人的评价。此后约3分钟的时间里介绍了韩国新冠病毒防疫体系。BFM电视台8日也介绍了韩国的事例，并报道称：“靠的是采取公开感染者行动路线、检查接触者、居家自我隔离等措施。” 看到法国媒体的报道，巴黎侨民们最近说：“在欧洲，韩国政策如此受到关注还是第一次。”美国、意大利、西班牙等国家的死亡者已经超过1万人，欧洲多个国家因各种封锁令，社会实际上处于瘫痪状态。不采取移动限制而在应对新冠病毒疫情的的韩国被认为是模范事例。 法国媒体在上个月中旬之前主要报道了韩国的快速检测系统，但从本月初开始将重点放在了利用手机卫星定位系统（GPS）的感染者管理上。目前，欧洲各国为了防治新冠病毒，纷纷实施手机GPS的使用，引发了支持者和反对者之间的激烈争论。 在此过程中，反对论者还介绍，韩国不是模范事例，而是私生活和人权保护方面脆弱的国家。法国经济杂志《回声报》6日在言论版刊登了一位律师的文章，文中主张“韩国在监视和告密方面是仅次于中国的国家”、“韩国人靠举报别人的错误来赚钱”。但是，法国《费加罗报》在9日的报道中说：“韩国与共产主义国家中国不同”，“韩国国内数据收集在法律上受到严格限制，只有在传染病流行期间才被允许。” 这些媒体报道中掺杂着欧洲人不同的心理和情感。其中包含着对受损失较小的韩国的好奇心、需要学习的地方以及羡慕之情。更进一步，对于一直认为比自己“低一截”的亚洲国家的防疫系统在新冠病毒事件上表现出明显的优势，也透露出嫉妒和不愿承认的感情。法国友人在称赞韩国的同时，也总是在对话结束后说，总要加上一句自我安慰的话，“尽管如此，欧洲在许多基础领域等的潜力依然如故”。 截至11日，法国新冠病毒死亡人数超过1.3万人，整个欧洲达到7万人。相反，韩国新冠病毒的死亡者只有214人，人数少得无法比较。只是各国的防疫对策各有优缺点，各国所处的环境有差异。世界仍在与病毒进行战争，无数人丧命。眼下，任何防疫政策都需要以灵活的思维进行处理。

한국어