三星生物制剂委托美国制药公司生产能治疗新冠病毒的候选物质. April. 11, 2020 07:52. by 池民九记者 warum@donga.com. 三星生物制剂(Samsung BioLogics)委托美国制药企业生产能治疗新型冠状病毒感染症(Covid19病毒)的候选物质。 三星生物制剂公司10日发布公告称，已与Vir生物科技公司签订了上述内容的确定意向书(LOI)。合同金额为4418亿韩元，是三星生物制剂2016年在有价证券市场上市后签订的单一订单合同中规模最大的一次。 Vir生物科技公司正在从类似于新冠病毒肺炎的非典(SARS)治愈患者身上确保抗体(SARS-CoV-2 mAb)，开发治疗药物。由于Vir生物已从美国食品医药局(FDA)那里得到新冠病毒肺炎治疗候补物质的“简化临床”批准，因此准备好了比其它治疗剂更快获得许可的条件。 三星生物制剂计划，根据治疗剂开发阶段开始技术转移后，最早从2021年开始在仁川延寿区松岛第3工厂正式委托生产该物质。 三星生物制剂相关人士解释说：“此次意向书合同具有约束力，即使Vir生物的候选物质不能最终获批成为新冠病毒肺炎治疗剂，全部得到现在公示的合约金也没有问题。”

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